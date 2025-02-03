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港聞二

稱財赤「結構性」 王卓祺倡徵消費稅 指地價收入牽制產業發展 應減依賴

【明報專訊】新一份財政預算案將於本月26日公布，預料政府將連續第三年度錄財赤。財政司長陳茂波多次強調收入減少受周期因素影響，政府前中央政策組全職顧問王卓祺接受本報專訪時則形容，目前財赤「明顯是結構性」，對政府提出「三數年內」可恢復收支平衡「比較悲觀」，敦促政府改革收入結構，包括引入消費稅等，減少依賴地價收入。王形容「問題很清晰」，關鍵在「是否有決心去改、如何改，社會又會否能夠配合及接受，一同共渡時艱」。

明報記者 鄭律銘

稱至今沒擺脫「土地財政」

計及發債所得，陳茂波上月初預料本年度（2024/25）赤字為1000億元以下，將是政府過去6個財政年度的第五次財赤。政府亦曾在2000年前後多次財赤，當時政府成立檢討公共財政專責小組，並在2002年發表最後報告。王卓祺表示，當年不少結論與目前情况匹配，包括從回歸前至今，政府財政仍沒法擺脫「土地財政」，即對地價收入的依賴。

地價是政府財政五大收入之一，近年地產市道不景，政府地價收入減，2023/24年度錄195.8億元，5年度間跌幅達86%。

工業產值GDP佔比遜星洲

倡再工業化增利得稅

王卓祺形容，地價屬頗大的「結構問題」，舉例指特首梁振英、林鄭月娥兩屆政府覓地遇到不少困難，同時政府對地價收入的依賴，亦牽制本港推動產業發展。他解釋，推動再工業化可貢獻利得稅收入，要吸引企業在港設廠、人才來港發展，就要提供土地優惠或補貼租金等誘因，但提供優惠意味減少政府土地收入，屬香港的「死症」。他提到，目前在瑞士及新加坡工業產值佔GDP約兩成，在香港則僅佔GDP約1%。

王又說，地價下行周期「只開始兩年」，料短期內會持續；汲取過去10年經驗，他認為政府應擺脫對地價依賴，目前面對財赤，正是時機思考引入其他稅種。

OECD國消費稅平均佔31.5%

要檢視香港財政，王認為可參考其他發達經濟體，其中瑞士及新加坡與香港人口差距不大、同屬小型開放經濟體、亦具國際競爭力，收入結構可作比較。翻查資料，消費稅佔2023年新加坡政府經營收入15.7%、佔瑞士2022年政府收入的19.9%，在2022年經合組織（OECD）成員國的平均稅收佔比則為31.5%（見圖）。

政府在2000年代檢討公共財政同時，成立「稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會」。王卓祺憶述，他在曾俊華任財政司長期間，擔任政府中策組兼職顧問，當時已支持設消費稅，亦曾在報章撰文陳述理據，但社會意見質疑「香港財政穩定，為何要徵消費稅？」最終在2007年公眾諮詢後，政府因市民反對而未有推行。委員會2002年提交的報告提到，商品及服務稅（即一般消費稅）較少受社會經濟及人口變化影響，認為是「擴闊稅基的最合適方案」，而香港是唯一無設消費稅的發達經濟體。

2007年公眾反對

王：現可提出，經濟好轉始徵

近年零售市道不景，引入消費稅或引社會反彈。王卓祺表示，政府可先現時提出，待經濟好轉，約3至5年後起徵收，並由較少稅率例如2%至5%開始，稅率亦可因應當時經濟環境改變。他期望未來10至15年內逐步令消費稅佔政府收入比例達15%，令減少的地價收入可由消費稅分擔。

細節設計上，王稱消費稅屬累退稅，需對基層市民提供補貼，減少生活負擔，另外與基本民生相關的消費亦應豁免，徵稅應集中在民生以外的一般消費和奢侈品消費，舉例外出用餐徵稅在外國很普遍，應納徵稅範圍。

稱政府年減3%開支不成問題

除了開拓收入，王卓祺認為政府亦需收緊開支，包括目前政府按年度減1%的經常開支，仍有調整空間，不少部門實際開支少於預算，認為按年減3%不成問題，但他認為公務員減薪在目前不適合，至於政治委任官員則可減薪起表率作用，而醫療社福開支亦需檢視。

（預算案前瞻．一）

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