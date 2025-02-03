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追加撥款共133億 有部門開支超預算逾倍

【明報專訊】政府過去除了地價收入及印花稅下跌，其「一般收入帳目」也有多項收入減少。支出方面，大部分政府部門或開支總目在預算之內，但其中有24個總目開支超出預算，去年11月在立法會申請追加撥款，涉款133億元。有經濟學者表示，地價收入及印花稅數目大，難靠其他收入填補，但同意仍有方法略增收入，如上調電動車牌費等。

地價收入5年跌86% 印花稅減27%

回顧過去5個財政年度的5項主要政府收入，地價收入5年間跌86%，由2019/20年度1417.3億元跌至2023/24年度195.8億元。印花稅收入也減近27%、即約359億元（見表）。

11總目7收入遜預算

除了五大收入，根據庫務署「政府一般收入帳目」，2023/24年度11個總目有7個實際收入低於預算，其中應課稅品稅項收入約109億元，與預算相差18.9%。比較5年前後數字，11個總目有4個收入下跌，跌幅最大為物業及投資，由2019/20年的650.1億元跌至2023/24年約329.4億元，跌幅達49.3%。

支出方面，2023/24年度各局及部門實際開支整體為6139億元，較預算支出少251億元。大部分政府部門或開支總目在預算之內，但有24個總目開支超預算，去年11月在立法會申請追加撥款，涉款133億元，當中50.8億元為轉撥至各基金款項，其餘82億元屬部門額外開支。

各部門追加開支是原預算的介乎0.2%至168.2%，最多依次包括商經局、工業貿易署、資科辦（現時「數字辦」）、特首辦、申訴專員公署等。追加撥款（2023-2024年度）條例草案附件有詳列各部門申請追加理由，包括向創新及科技基金注資、應付2023/24年度公務員薪酬調整，以及應付個別承擔項目等。

有機構回覆本報查詢，申訴專員公署表示，公署工作量2001年至今持續增加，人手增幅比例與投訴增幅相若，但政府撥款仍維持以公署2001年經常開支為基礎，而公署在2022/23及2023/24年度開支輕微超過撥款，需以銀行存款利息應付部分開支。

學者倡上調電動車牌費 略增收入

經濟學者李兆波表示，地價收入與印花稅數目大，兩者收入大減，難靠其他收入填補，「收入上可以做的很有限」。但他提出，港人網購後運送貨物用上不少紙箱，可考慮增設徵費；電動私家車牌費較汽油私家車便宜，可考慮提高，電動車充電也不似油車入油包含燃料稅，當局也可增設水平低於燃料稅的「電車稅」。

明報記者 江麗盈 鄭律銘

（預算案前瞻）

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