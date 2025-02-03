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「長遠財政不可行」 指2元乘車要改

【明報專訊】新一份財政預算案或會交代政府檢討多時的2元乘車優惠政策。財政司長陳茂波明確表示政策原意非常好，但長遠「財政上不可行」。他表示政府正蒐集數據並研究不同方案，其中之一是由交通工具營辦商向長者提供優惠，強調該計劃「絕對不會取消」。

研由營辦商自行提供優惠

陳茂波昨在商台《政好星期天》表示，社會對現時的兩元乘車優惠計劃有共識，門檻由原來的65歲降至60歲導致公帑開支大增，「如果什麼都不改，長遠來說財政上不可行」，但要如何改，他說社會有不同竟見，政府正研究不同方案，其中一個是公共交通營辦商自行向長者提供優惠，例如半價，他認為營辦商「無蝕底」。

至於如何避免「長途車短搭」，陳茂波指避免濫用或不當使用優惠，亦是政府檢討的重要課題。

出席同一節目的行政會議成員林正財則稱，應聚焦討論60至64歲人士是否繼續享有相關優惠，但強調政府可鼓勵這批人重投工作。林認為，本港60至65歲的長者工作參與率不高，有人可能仍有能力或想繼續工作，當局可加強推動長者就業，研究如何減輕他們上班的交通負擔，同時改善乘車優惠計劃。他又稱面對人口老化，發展「銀髮經濟」對長者精神健康有幫助，若長者可繼續工作，有收入就會消費得更「疏爽」。

相關字詞﹕陳茂波 財赤 財政預算案 長者 兩元乘車優惠計劃

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