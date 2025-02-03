陳茂波：教育醫療有節約空間 倡大學善用儲備 「讓政府有兩三年鞏固財政」

衛生及教育按年開支預算增 佔比減

陳茂波昨日接受商台《政好星期天》訪問時表示，新冠疫情過後政府有較大空間壓縮開支，由2024/25年度起減少1%；預算案籌備期間，政府檢視該減幅，認為有再減空間，例如教育及醫療，畢竟政府每年在教育範疇的開支很大，而本港大學有一定財政儲備，需善用儲備並開拓其他收入，對未來發展很重要。

翻查資料，2024/25年度衛生及教育開支預算分別為1279億及1157億元，較上年度增加6.5%及2%，但在公共開支總額的比重持續放緩，衛生降至15.4%，教育降至14%，兩者不及社福的16.4%。

李兆波倡高官及表現欠佳公僕減薪

陳茂波又稱，各個政策局評估開源節流之餘要兼顧3個原則，包括競爭力、對市民影響、「能者多付、用者自付」，確保不影響服務市民的水平。被問到有意見提出公務員應減薪或凍薪，他指要考慮公務員薪酬對私人市場的影響，形容節流要兼顧社會現實，不能操之過急，避免影響政府服務。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，各政策範疇以醫療及教育開支龐大，但各大學有一定財政儲備，應有空間節流，但被削減的始終是影響民生的開支，他指公務員及資助機構員工薪酬開支亦佔政府經常開支約四分之一，比例甚高，認為可考慮跟隨內地做法，高官及表現欠佳公務員減薪，相信對私人市場影響有限。

林正財指部門「架牀疊屋」 堆砌資源

行會成員林正財昨在同一節目表示，他聽到不少意見指政府為了改善運作，部分行政步驟變得愈來愈複雜，令公務員工作效率下降。他指政府以「架牀疊屋」面對社會問題，堆砌過多資源，長遠整個系統便會失去韌性和效率，當局應審視有否妥善運用資源，讓部門輕身上陣。

另外陳茂波昨在網誌稱，政府今日公布2024年第四季及全年經濟預先估計數字，將顯示本港經濟「穩中有進」。他稱訪港旅客顯著增加，私人消費亦在季內稍為穩定，股市去年9月底至今交投暢旺，樓市交投繼續大致平穩，就業市場理想，通脹保持溫和，但面對外圍政經局勢和高息環境持續的風險，仍要謹慎應對。

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