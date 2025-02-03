【Emily】沒報道今屆四徑 運動雜誌：跑者安全考量

新規則下 憂盲目推廣後果

「四徑」主辦單位今年新增3項安排，包括將起步時間通知期由12小時前改為6小時前，要求參加者夜晚9點44分起步，亦唔准佢哋戴手表。結果今年無人能夠成為須於60小時內完成挑戰嘅「完成者」。

《Trailhk》編輯部前日喺社交平台facebook話，今年主辦單位加咗新規則，令佢哋對四徑未來演變心存疑慮，質疑主辦單位想更貼近原始跑步而增加規則嘅講法，又反問大眾係想透過挑戰肯定自己，定係想成為一年一度嘅焦點，假如係前者，建議可以「自製四徑」，並搵朋友補給。

facebook專頁「天行足跡」噚日亦轉發上述《Trailhk》帖文，認為「四徑」係小眾玩意，只邀請高手參加，危險程度應該可控，不過自從「四徑」登上大銀幕，好多對山跑賽一知半解嘅人都討論「四徑」，大眾媒體更推波助瀾，好似鼓勵呢種自生自滅嘅「地獄式比賽」，認為此風不可長。