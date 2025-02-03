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47歲醫生飛鵝山墮崖亡 曾透露育兒壓力大

【明報專訊】一名47歲姓溫男子上周五（1月31日）離開藍田寓所後失去聯絡，家人報警求助。救援人員根據資料於上周六（2月1日）在飛鵝山自殺崖附近展開搜索，同日傍晚於飛鵝山一處石崖發現該男子，現場證實死亡。飛行服務隊直升機同日深夜將遺體吊起，送往飛行服務隊總部。警方暫將案件列屍體發現。

據了解，死者為註冊醫生，在多區的醫務中心掛診，他早前曾向家人透露照顧兒子壓力大，並萌起輕生念頭。消息稱，溫上周五離開寓所後失去聯絡，警方翌日透過GPS定位系統，獲悉其手機信號停留在飛鵝山自殺崖一帶，救援人員遂於飛鵝山展開搜索，飛行服務隊直升機亦奉召到場在上空盤旋協助。

周五離開寓所後失聯

救援人員至上周六傍晚6時許，發現溫昏迷倒卧在飛鵝山自殺崖附近一處石崖，其後證實死亡。據悉，溫被發現時已昏迷，身體多處骨折，初步相信由高處墮下造成，不排除事件涉及自殺。救援人員其後將遺體移至合適位置，飛行服務隊直升機同日深夜將遺體吊起，運往政府飛行服務隊總部，死因仍有待驗屍確定。

根據醫務委員會註冊醫生名單，涉事姓溫男子為普通科醫生，2002年畢業於香港中文大學內外全科醫學士，沒有持有其他專科資格。網上資料顯示，他生前曾在多區提供診症服務，過往曾拍片分享有關成年人接種不同類型疫苗的醫學知識。

相關字詞﹕醫生 直升機 自殺崖 飛鵝山

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