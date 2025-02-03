研增領隊安全培訓 旅監局擬推三級導遊制

政府去年底公布《旅遊業發展藍圖2.0》，提出旅監局將審視導遊試前訓練課程的課時及內容是否切合行業需要，並研究進一步精簡及更新課程及考試內容的可行性。馬豪輝表示，目前考取一個旅遊牌照需上課155小時，「但將來會否分初、中、高級（旅遊牌照）？」其中一個方向是傳統景點的牌照較易考；深度遊牌照則較難考，同時亦鼓勵「邊入行邊培訓」，惟暫未有落實時間表。

「深度遊」較嚴 外語導遊最缺

《藍圖2.0》亦提出，當局期望於2029年旅遊業就業人數增至約21萬，即較去年14.5萬人多逾6萬人。馬豪輝稱，疫情令旅遊業停擺近3年，很多從業員因前景不明朗而轉行，令本港導遊人數由2019年約6000名，跌至現時僅約5320名導遊，而業界目前最缺乏非普通話及英文的外語導遊。被問及尚欠多少名外語導遊，馬稱要視乎旅遊業整體發展，以及業界不同品種的發展趨勢；他說，旅監局會聯絡不同大專院校及外語學院等，向青年人推廣旅遊資格考試和相關就業機會，冀有更多新學員加入旅遊業。