昨出入境錄近百萬人次 黃金周料2000內地團超疫前

港人返港入境高峰 錄60.6萬人次

入境處早前預計，昨日下午時段會有較多旅客入境，預計輪候時間較長。據入境處數字，截至昨晚9時，各口岸共錄得97.7萬出入境人次，當中入境人數為60.6萬人次，最繁忙口岸是羅湖口岸，有10.8萬人次入境，其次為深圳灣及落馬洲支線口岸，分別有9.5萬及9.3萬人次入境。出境方面，截至昨晚9時，各口岸共錄37.1萬出境人次，當中逾19.7萬為本地居民，最繁忙口岸為機場，有6.6萬人次出境，其次為港珠澳大橋及羅湖口岸，分別有5.9萬及5.6萬人次出境。

入境處早前亦預計內地春節黃金周期間，約有867萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中預計約有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。根據入境處數字，年廿九至初五晚上9時，已有逾591.2萬人次經各管制站進出香港。

另據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站數據統計，繼初三單日客流首次打破15萬人次後，港珠澳大橋珠海公路口岸，初四單日出入境客流首次破17萬人次；車流首次破2.5萬輛次，兩項數據均創下口岸開通以來的單日歷史之最。

港珠澳車客流創單日新高

至於訪港內地團方面，旅監局主席馬豪輝昨於無綫節目《講清講楚》表示，年廿九至初四（1月28日至2月1日）有逾1600個內地團訪港，涉逾5.8萬人，初步估算8天內地農曆年黃金周有近2000個內地團，平均每日有250團，每團平均35人，即涉及7萬人次，與去年同期相若；對比2018年同期則有很大增幅，當年有約1200團，涉及3.5萬人次。他又說，現時內地旅客一般以自由行方式來港，旅行團通常佔總入境旅客數目約5%。

被問及為何今年入境團數較疫情前多，馬豪輝認為本港因疫情封關多年，很多內地客想再來香港旅遊，亦可能毋須再擔心強迫購物，加上本港有很多食肆及特色團供旅客選擇，但他強調不會盲目追求旅客量增加，認為品質及質素都重要。