鯉魚門東大街疫後人流減 民建聯倡渡輪跨區旅遊

海鮮檔嘆生意跌半 六七成靠本地客

「自從疫情之後，生意額大跌了，現在少了內地企業客戶來光顧，外國旅客也不多……」人稱「三哥」、在鯉魚門經營海鮮檔多年的張耀忠說，現時客源六七成是本地客，生意比疫情前減半。他指全球經濟都差，顧客消費謹慎，加上網上有人教食客上網購，或在外邊街市買海鮮到區內海鮮酒家加工烹製，直接影響檔戶經營。

鯉魚門對岸的西灣河、筲箕灣，亦有不少旅遊及美食景點，包括譚公廟、東大街美食、香港抗戰及海防博物館等，但有議員指近年東大街人流減少，區內泊車位問題窒礙市民來食飯消費。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽說，現時有渡輪來往鯉魚門三家村碼頭及西灣河，船程很短，方便遊客通過維港跨區旅遊。他稱，靠近鯉魚門海鮮街今年首季會有新的公眾碼頭落成，項目是現任文體旅局長羅淑佩擔任旅遊事務副專員期間籌建，建議可把原有的西灣河至三家村渡輪，增設到新碼頭航點，方便乘客跨區活動。

議員倡水上的士電召 設打卡點

顏又說可參考澳洲當地的小型水上的士，提供便捷的電召服務。政府現已有批出水上的士路線，但他指營運者用大型船隻定點行駛模式，缺乏靈活性，航線來往尖東至中環、灣仔，建議加航點至東九龍啟德、港島東等，相信有助分散旅客到各區旅遊，推動「香港無處不旅遊」。

民建聯港島東團體，包括立法會議員梁熙、區議員林心廉及郭詠健，則提出活化港島東旅遊方案。本身從事旅遊業的林心廉提議政府改善區內旅遊配套，例如在旅遊區採統一顏色地磚、特色設計行人道欄杆等，改善旅遊標示，製造「打卡點」，找「網紅」介紹區內特色等。林是東區區議會提振地區經濟專責工作小組主席，稱小組已就改善區內旅遊特色向政府提出建議。

運輸署：會因應變化商討安排

運輸及物流局稱，現時有提供西灣河來往三家村持牌渡輪服務，運輸署會密切留意有關服務的乘客需求，適時與營辦商檢視相關安排。運物局指目前水上的士主要屬觀光及旅遊性質，運輸署會因應乘客和旅客對服務需求的變化等因素，與營辦商商討，包括加強渡輪服務等具體可行方案。