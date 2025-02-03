明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鯉魚門東大街疫後人流減 民建聯倡渡輪跨區旅遊

【明報專訊】觀塘鯉魚門及對岸筲箕灣東大街是傳統美食及旅遊熱點，但商戶指疫情後生意不復往昔，以往熱鬧的東大街近年更湧現不少「吉舖」。民建聯倡議把目前有渡輪接駁的兩個區域，搞旅遊聯乘，並倡議改善水上交通，例如引入小型水上的士推動維港遊，以及加設渡輪航點，把旅客分流到九龍東及港島東遊玩和享用美食。

海鮮檔嘆生意跌半 六七成靠本地客

「自從疫情之後，生意額大跌了，現在少了內地企業客戶來光顧，外國旅客也不多……」人稱「三哥」、在鯉魚門經營海鮮檔多年的張耀忠說，現時客源六七成是本地客，生意比疫情前減半。他指全球經濟都差，顧客消費謹慎，加上網上有人教食客上網購，或在外邊街市買海鮮到區內海鮮酒家加工烹製，直接影響檔戶經營。

鯉魚門對岸的西灣河、筲箕灣，亦有不少旅遊及美食景點，包括譚公廟、東大街美食、香港抗戰及海防博物館等，但有議員指近年東大街人流減少，區內泊車位問題窒礙市民來食飯消費。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽說，現時有渡輪來往鯉魚門三家村碼頭及西灣河，船程很短，方便遊客通過維港跨區旅遊。他稱，靠近鯉魚門海鮮街今年首季會有新的公眾碼頭落成，項目是現任文體旅局長羅淑佩擔任旅遊事務副專員期間籌建，建議可把原有的西灣河至三家村渡輪，增設到新碼頭航點，方便乘客跨區活動。

議員倡水上的士電召 設打卡點

顏又說可參考澳洲當地的小型水上的士，提供便捷的電召服務。政府現已有批出水上的士路線，但他指營運者用大型船隻定點行駛模式，缺乏靈活性，航線來往尖東至中環、灣仔，建議加航點至東九龍啟德、港島東等，相信有助分散旅客到各區旅遊，推動「香港無處不旅遊」。

民建聯港島東團體，包括立法會議員梁熙、區議員林心廉及郭詠健，則提出活化港島東旅遊方案。本身從事旅遊業的林心廉提議政府改善區內旅遊配套，例如在旅遊區採統一顏色地磚、特色設計行人道欄杆等，改善旅遊標示，製造「打卡點」，找「網紅」介紹區內特色等。林是東區區議會提振地區經濟專責工作小組主席，稱小組已就改善區內旅遊特色向政府提出建議。

運輸署：會因應變化商討安排

運輸及物流局稱，現時有提供西灣河來往三家村持牌渡輪服務，運輸署會密切留意有關服務的乘客需求，適時與營辦商檢視相關安排。運物局指目前水上的士主要屬觀光及旅遊性質，運輸署會因應乘客和旅客對服務需求的變化等因素，與營辦商商討，包括加強渡輪服務等具體可行方案。

相關字詞﹕水上的士 海鮮 郭詠健 林心廉 梁熙 顏汶羽 無處不旅遊 東大街 鯉魚門

上 / 下一篇新聞