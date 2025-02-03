中大：新冠世代清潔過度 缺益菌濕疹發病率增46%

腸道菌群豐富度多樣性下降

中大醫學院腸道微生物菌群團隊分析700個嬰兒的糞便樣本發現，疫情期間本港新生兒腸道菌群的物種豐富度、多樣性降低，菌群成熟度亦顯著降低，明顯缺少建構免疫功能的天然抗菌肽基因，在出生的第1至3個月缺失雙歧桿菌。團隊相信該時段出生的嬰兒腸道微生態失衡嚴重，令免疫系統失調，導致罹患包括濕疹在內過敏症的概率增加。研究結果已在國際腸胃學期刊《Gut Microbes》發表。

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授張琳引述該研究稱，根據「衛生假說」，若兒童缺乏接觸特定微生物，免疫系統的正常發展會被干擾；而疫情期間濫用抗生素、過度清潔，家長頻繁為嬰兒洗手和使用消毒液，社會又嚴格實行隔離措施，嬰兒身處過於清潔的環境，感染惡菌可能性雖變小，但亦會導致腸道微生態失衡，錯過出生100至200天這段建立免疫系統的「黃金時間」。

錯過建立免疫系統黃金期

三成皮膚炎症可持續到成年，濕疹可以只在成年後發病，而本港每5人就有1人在一生中某階段出現濕疹症狀。研究團隊研發了針對兒童及成人濕疹的微生態組合，並以微囊鎖活菌技術製成口服配方，分別邀請中重度濕疹的小童、成人患者參加臨牀研究，發現患者服用後症狀有明顯改善，另錄得小童患者的腸道益生菌增加23種。

中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳提醒，益生菌僅幫助小童恢復腸道微生態的一部分，更重要是注重兒童日常生活中的飲食，包括多吃纖維、均衡膳食等，家長應多帶孩子到戶外運動。

對於兒童過敏症發病率會否隨疫後復常回復到正常水平，中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮強調，發病率升高並非新冠病毒導致，而是因為疫情帶來生活習慣變化，若復常後仍過度消毒，發病率並不會降低。