明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大：新冠世代清潔過度 缺益菌濕疹發病率增46%

【明報專訊】腸道微生物是調節免疫系統的重要元素，腸道微生態失衡與多種皮膚疾病關係密切。中大醫學院研究發現，本港新冠疫情期間過度清潔消毒的習慣，導致初生嬰兒腸道明顯缺少建構免疫功能的好菌，影響免疫系統發展；團隊分析逾千名疫下本港出生的嬰幼兒數據後，發現他們濕疹等各類過敏症發病率較疫前數據增加46%。

腸道菌群豐富度多樣性下降

中大醫學院腸道微生物菌群團隊分析700個嬰兒的糞便樣本發現，疫情期間本港新生兒腸道菌群的物種豐富度、多樣性降低，菌群成熟度亦顯著降低，明顯缺少建構免疫功能的天然抗菌肽基因，在出生的第1至3個月缺失雙歧桿菌。團隊相信該時段出生的嬰兒腸道微生態失衡嚴重，令免疫系統失調，導致罹患包括濕疹在內過敏症的概率增加。研究結果已在國際腸胃學期刊《Gut Microbes》發表。

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授張琳引述該研究稱，根據「衛生假說」，若兒童缺乏接觸特定微生物，免疫系統的正常發展會被干擾；而疫情期間濫用抗生素、過度清潔，家長頻繁為嬰兒洗手和使用消毒液，社會又嚴格實行隔離措施，嬰兒身處過於清潔的環境，感染惡菌可能性雖變小，但亦會導致腸道微生態失衡，錯過出生100至200天這段建立免疫系統的「黃金時間」。

錯過建立免疫系統黃金期

三成皮膚炎症可持續到成年，濕疹可以只在成年後發病，而本港每5人就有1人在一生中某階段出現濕疹症狀。研究團隊研發了針對兒童及成人濕疹的微生態組合，並以微囊鎖活菌技術製成口服配方，分別邀請中重度濕疹的小童、成人患者參加臨牀研究，發現患者服用後症狀有明顯改善，另錄得小童患者的腸道益生菌增加23種。

中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳提醒，益生菌僅幫助小童恢復腸道微生態的一部分，更重要是注重兒童日常生活中的飲食，包括多吃纖維、均衡膳食等，家長應多帶孩子到戶外運動。

對於兒童過敏症發病率會否隨疫後復常回復到正常水平，中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮強調，發病率升高並非新冠病毒導致，而是因為疫情帶來生活習慣變化，若復常後仍過度消毒，發病率並不會降低。

相關字詞﹕免疫系統 過敏症 濕疹 腸道微生物 消毒 過度清潔 新冠疫情 嬰兒 中大醫學院

上 / 下一篇新聞