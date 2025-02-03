處理學童自殺問題 研「二級三層機制」

新機制擬恒常化 料年內落實

林正財昨日在商台節目《政好星期天》表示，青少年精神健康問題「不會突然離開我們」，全球亦面對同樣問題。他說社會不應將求助熱線視為「救命草」，不要令應急成為恒常做法，反而應該協助學校建立處理學童精神健康及自殺問題的能力，同時要做好後援和轉介，以處理嚴重和緊急個案。

第一級預防工作 培訓教員

林正財解釋，擬設「二級三層機制」的第一級是「預防」，包括培訓教師及相關人員；第二級為「盡早識別」，除了面對面識別有風險個案，亦可透過網上平台及人工智能協助識別。被識別出有精神健康挑戰的個案將會分為高、中、低程度的「三層」處理。

林正財形容大部分青少年的精神健康問題屬輕微，毋須求醫，朋友、教師、社工甚至經培訓的運動教練亦能提供支援。至於中度個案，可安排不同人提供協助，嚴重個案則可分流至精神科醫生。

因應學童自殺潮，政府前年12月底在全港中學推行學校為本的「三層應急機制」，政府去年11月宣布優化並延長機制至今年底。機制第一層由校方及早識別及支援有自殺風險的學生，校內團隊負責跟進；於第二層學校可轉介較高自殺風險個案予社署統籌、各校所屬地區的「校外支援網絡」隊伍跟進；第三層則由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科服務，經分流及甄別後如情况屬緊急，個案會獲優先處理。