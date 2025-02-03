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明晚開天幕演練 監察噪音水平

【明報專訊】啟德體育園明晚演練期間，主場館將上演足球賽事，屆時4面看台觀眾席將坐滿5萬名觀眾，並首次在活動期間打開天幕。跨部門演練小組執行長、警務處副處長（行動）周一鳴昨表示，環境保護署將派員監察場內外的噪音水平，確保音量處於「可以接受的程度」，並將分析所收集的數據，協助改進日後控制音量的工作。

蔡健斌：確保居民免噪音影響

體育專員蔡健斌表示，去年10月起的每次演練均有評估噪音，強調明日並非首次。他表示，環保署及啟德體育園公司均會在不同地點放置儀器，量度觀眾入場、活動期間至觀眾離場時產生的音量。他說，噪音評估旨在確保附近居民或經營業務的人，不受太大聲音影響。

主場館於上月初舉行首場測試賽大專七人欖球賽時，全程關上天幕。蔡健斌說，主辦方將考慮天氣、聲效、視覺效果如煙火等，決定是否打開天幕，而上次關閉天幕上演欖球賽時，「整體氣氛非常好，觀眾為球隊打氣時音效也很好」。他說，明天將首次打開天幕作賽，盼「看看體育賽事中的氣氛和其他製作效果」。

環保署：無接獲噪音投訴

環保署回覆本報稱，明日將派員到啟德體育園內，以及The Henley、翔龍灣等鄰近屋苑監測噪音，評估主場館在打開天幕舉行體育比賽時的音量；署方強調，過往不曾接獲相關噪音投訴。

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