體育園兩次壓測開支千萬 周一鳴：對港長遠效益或不止此數

明動員5萬人 包括4.4萬公僕

政府將派出4.4萬名公務員參與明日演練。根據公務員事務局上月回覆本報，將向參與的公務員發放每人100元車馬費，以及向參與地區人士發放每人150元。換言之，計及上次4.8萬名公務員，兩次演練將額外產生至少920萬元車馬費。周一鳴昨稱，各部門將安排補償或調配人手，期望透過演練改進交通安排及附近配套設施，預備開幕後「所有事情都很暢順」。他透露本月16日將舉行第三次大型演練。

U22港超聯賽演練

模擬球迷擲物火警疏散

明日演練將分3階段在主場館舉行，屆時將上演港超聯U22聯賽，由傑志對陣北區。所有參加演練者可於傍晚6時起入場，經安檢及驗票程序後按門票入座。晚上8時開賽後，演練專責組將扮演球迷投擲物品或衝出球場，消防處亦會模擬小型火警。至晚上10時比賽結束，4.8萬參與者可自然離場，其餘2000人則須參與大型火警演習，測試傷者送院、緊急疏散流程。

周一鳴稱，明日足球賽事開場時間與下班繁忙時間略為重疊，離場時間亦較夜，形容時間與模式「十分貼近現實」。他說，演練結束時，園區周遭設施大多已關閉，加上翌日是工作日，相信大部分人將立即離開啟德，預料對公共交通系統將構成更大壓力，旨在測試系統能否於短時間疏散大量人潮。

翌日須上班觀眾趕離開

料交通壓力「貼近現實」

體育專員蔡健斌補充，明日演練將用盡主場館4面看台觀眾席，測試滿座下的疏散情况；又稱「球賽可能非常刺激，大家情緒未免高漲」，再三提醒觀眾勿攜水樽入場，避免發生意外。他又提醒大型活動期間，園內泊車位及私家車上落客點將關閉，籲觀眾利用公共交通工具往返體育園。

交通方面，港鐵將在進場及離場時間加密屯馬線及觀塘線班次，至早上繁忙時間的水平，並會按需要安排空載列車；啟德站及宋皇臺站亦會在觀眾離場時實施單向人潮管制措施。兩間巴士公司將安排60架巴士，行駛10條增設的特別巴士路線；運輸署另會聯絡的士車隊，實時告知候車人數，並呼籲更多的士到場接載乘客。