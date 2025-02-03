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灣區熱搜：社企僱主讚「肯學」 教管理供應系統

【明報專訊】聘請戚凱鑫的「大愛義倉」是社會企業，與地產商、設計師及新晉品牌合作做慈善。運營總裁蔡峰對本報說，聘請戚凱鑫的原因就是這個年輕人肯學習，並非她是殘障人士。

沒刻意聘殘障 長期管理員不易覓

「她願意幹，我們就給機會。」蔡峰說，戚凱鑫不用店內當值的日子，便要「在家辦公」遠程操作大愛義倉後台供應系統，錄入貨品資料、庫存數據，以便電子化管理，「一開始還擔心她操作不了電腦，但她完全沒問題，處理Excel表格還比較快」。蔡峰說，大愛義倉無刻意聘用殘障人士，但會適當向弱勢社群傾斜，之前有請癌症康復者幫忙，但對方年紀較大，不熟悉電腦操作；也錄用過應屆大學畢業生，即使身體健全但眼高手低，最後亦離職，「長期來說我們更需要一個系統管理員，而凱鑫的專業也是合適的」。

大愛義倉創辦人陳玟諾對本報說，此次廣州快閃店獲恒地捐出舖位及全部裝修、設計和搭建費用，而部分收益將捐予國際眼科公益機構奧比斯。此外「大愛義倉」於深圳、上海共有3處商舖，均是與地產公司合作，「如果不是他們捐贈舖位，我們很難進入高檔商場」。

與大企業合作 「影響有影響力的人」

大愛義倉是次在廣州設快閃店，除售賣飾物、手袋、杯等，還成了顧客「打卡」點。陳玟諾說，大愛義倉理念不同於香港「救世軍」式社區二手店，「那些也很好、很重要，但我們想要『影響有影響力的人』，與這些上市公司、地產商合作，我們的聲音會更大」。她解釋，大愛義倉定位「企業的公益伙伴」，符合可持續生活、環保理念的時尚品牌，可以捐贈庫存或部分利潤的形式與他們合作，讓品牌有更多展示產品的線下點，也讓大愛義倉的商品種類更豐富。

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