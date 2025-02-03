灣區熱搜：留守青年 棄守轉工 單手履職 應手得心

明報記者 林迎

戚凱鑫2000年出生於河南駐馬店上蔡縣農村，因天生沒有右掌幾乎被遺棄，祖母力排眾議將她留下。父母在她半歲後便南下廣州打工，她成了「留守兒童」，由祖父母養大。戚凱鑫從小就學用左手寫字、吃飯、穿衣，除了體育科，大多數課程都與其他同學一起完成，高中更在學校寄宿。

天生缺掌險遭棄 大學畢業感殘障路窄

由於讀書成績不錯，戚凱鑫成為家中第一個大學生，但升入大學就讀經濟系後，她一度對前途迷惘，見別人考研、考公務員，她也想考，「一查發現公務員要體檢，我應該不會通過。像殘聯那種機構有供殘疾人申請的崗位，但每隔幾年才開放一次，很難找」。大學畢業後，她做過銷售，又去補習機構輔導小學生功課，「但我感覺非常內耗，自己不是一個成長的狀態」。

2023年，戚凱鑫偶然於抖音看到，由恒地（0012）主席李家傑發起的香港珍惜生命基金會在鄭州舉辦活動，與深圳BrainCo強腦科技合作向符合條件的殘疾人捐贈機械仿生手，她便報名。她戴過「美容手」，不能活動只是「做樣子」，但又硬又悶熱，她很不喜歡。機械仿生手內設非侵入式「腦機接口」觸點，透過感應佩戴者皮膚表層的電神經信號「判斷」其意向。首次試戴時，戚凱鑫努力「想像」右手手指的動作，機械手竟然做了出來，「那一刻感覺還挺奇妙的」。

盼外闖穗獲工作 母終允南來

「我想走出河南，去其他地方看看，很多事情我也想試一下。」戚凱鑫還參加基金會在深圳舉辦的夏令營，報讀青年課程，參加義工活動。恰好社企「大愛義倉」籌備廣州快閃店，需要一名臨時銷售員，戚凱鑫獲推薦應徵，很快獲取錄。母親一開始不讓她一個人南下，怕她被騙，了解情况後才慢慢放心，更欣慰她找到工作，一家人自此亦在廣州同住，不再聚少離多。

盼被當正常人 最大難題處理外人關注

「我只想被當作正常人，有一份正常的工作」，戚凱鑫習慣將右臂藏在袖子，尤其是冬天，這樣較不易看出，「多數人都是善意的，他們看到我袖管是空的，會投來關切目光。但我不喜歡這樣被打量，更希望的是（右臂）不被看見」。正因如此，即使機械手功能強大，戚凱鑫並沒有時常佩戴，「因為它很顯眼，還會發出聲音」。

對戚凱鑫而言，最大問題是要處理外人的「關注」。有次一對情侶到店，女生察覺到她的情况但沒說出來，令她感到很舒服，「男生一看到就說：『你手呢？』，雖然他也覺得不妥，連說幾個對不起，但這讓我更尷尬」。至於對工作影響反而不大，最難是打開手機鏈上細小扣子，以及給紅酒瓶綁絲帶，「我也可以完成，只是比較慢。通常在沒有人的時候做，因為不想讓大家看到我是怎麼做到的」。

這個農曆新年，父母和弟弟返回河南鄉下過節，戚凱鑫因要在店內值班，度過了她第一個「留守」新年。雖然很掛念家鄉的祖母，但她覺得工作經驗更重要，最大的新年願望是快閃店結束後可成為正式員工，繼續從事銷售管理工作。