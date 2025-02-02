陳美寶：港近40飛機維修員可服務C919

【明報專訊】國產客機C919今年元旦起飛行部分航空公司往返上海與香港航線。運輸及物流局長陳美寶昨於網誌稱，目前C919在港的航線維修支援和地勤服務由中國飛機服務有限公司（CASL）提供，該公司目前在港已有近40名合資格飛機維修技術員可服務C919，未來將有數名工程師前往上海進修學習更詳盡維修C919。
今年1月1日起，中國東方航空上海往來香港航線，其中一個航班固定由C919執飛，香港成為首個內地以外有C919定期商業航線的地方。陳美寶稱，本港除飛機維修以外，擁有與航空相關的高增值服務如飛機租賃等，而作為區內航空業人才培訓中心，政府會充分發揮連接內地與國際的橋樑作用，將中國航空製造業的重大突破和成就帶向世界舞台。
啟德機場百周年 將辦活動
陳美寶提到，去年三跑啟用後至今，一直維持安全及有效率的運作模式，形容今年將是全球旅客真正體驗到三跑系統的關鍵一年，期待民航處和機管局能帶領香港航空發展蛻變成長。
陳美寶另提及，今年為啟德機場100周年，她仍記得當年市民在舊啟德機場天台目送飛機的情景，「我兒時曾經踏足這裏，拖着我媽媽的手送別親人」 。她說政府將與機管局舉辦一系列活動紀念啟德機場100周年，包括出版紀念郵票及各類型慶祝活動，詳情稍後公布。