明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

旗下初企工作室展成果 房協新商場將試AI接待員

【明報專訊】房協與數碼港成立的全港首個房地產科技共享工作室Smart-Space PropTech，進駐的初創企業開發出不同創新科技產品及方案。房協政策研究及業務創新主管伍棨廷接受訪問透露，房協暫與其中數間首批初創企業繼續合作及採用有關科技，其中包括將於房協轄下粉嶺百和路專用安置屋邨商場試用人工智能（AI）接待員；另亦研用無人機與AI檢測大廈外牆。

房協與數碼港自2023年7月起成立Smart-Space PropTech，協助初創企業開發和實踐房地產相關創科方案，每批進駐企業會進行18個月計劃。去年11月，首批13間初創企業已舉行成果慶祝典禮，同時迎來第二批14間初創企業。

伍棨廷表示，房協暫與數間首批初創企業繼續合作，包括AI接待員、監察大廈水電使用狀况及智慧建築管理等，當中AI接待員會待粉嶺百和路項目建成後於有關商場試行，相信可節省人手，亦能更快更新商場資訊。

無人機驗外牆 盼可預測維護

有初創企業原有服務並非與房地產業務直接相關，直至報名進駐工作室才開始轉型。屬首批初創企業的Alpha AI ，起初以手機應用程式檢測汽車損毁，與房協合作後便研用無人機與AI檢測大廈外牆。

Alpha AI聯合創辦人及行政總裁何進一稱，相關科技較傳統方法快捷，毋須再用人手搭棚，並先在5個出租屋邨觀塘花園大廈、祖堯邨、漁光邨、明華大廈、勵德邨試驗，待房協計劃結束後，則在明華大廈及「長者安居樂」項目豐頤居應用。他說，相關科技準確度一般可達八成，隨着蒐集數據漸多，未來希望透過對比大廈不同時期變化，做到「predictive maintenance」（預測維護），有助預算維修成本及何時維修。

語音圖片自動生成報告 前線省時

第二批初創企業Billie的行政總裁及聯合創辦人梁曉瑜稱，前線人員可在Billie的平台透過語音輸入及圖片，讓AI數秒生成報告及將匯報事項分類，再自動上傳至管理層系統，毋須再手寫報告，有助加快前線人員與管理層溝通，相關科技原本在澳洲地盤應用，及後於房協物業管理場景試用。

梁曉瑜說，相關科技今年1月起於明華大廈、祖堯邨及駿發花園試行，經與前線及管理層人員訪談後，發現每名保安每日可最少節省30分鐘；而管理處或管理層人員則每周可節省三分之一時間，毋須以人手梳理匯報事項、準備報告的時間等。

梁又稱，Billie平台除要適應物業管理的場景外，亦需訓練廣東話，如行業術語或中文應用。伍棨廷舉例，「我們有日跟大廈主管講，年花要擺好些位置，（年花）可能在Billie就變了Lotus（蓮花）」，伍預料在計劃期間需加強訓練AI的語文分析能力。

明報記者 蔡穎琳

上 / 下一篇新聞