旗下初企工作室展成果 房協新商場將試AI接待員

房協與數碼港自2023年7月起成立Smart-Space PropTech，協助初創企業開發和實踐房地產相關創科方案，每批進駐企業會進行18個月計劃。去年11月，首批13間初創企業已舉行成果慶祝典禮，同時迎來第二批14間初創企業。

伍棨廷表示，房協暫與數間首批初創企業繼續合作，包括AI接待員、監察大廈水電使用狀况及智慧建築管理等，當中AI接待員會待粉嶺百和路項目建成後於有關商場試行，相信可節省人手，亦能更快更新商場資訊。

無人機驗外牆 盼可預測維護

有初創企業原有服務並非與房地產業務直接相關，直至報名進駐工作室才開始轉型。屬首批初創企業的Alpha AI ，起初以手機應用程式檢測汽車損毁，與房協合作後便研用無人機與AI檢測大廈外牆。

Alpha AI聯合創辦人及行政總裁何進一稱，相關科技較傳統方法快捷，毋須再用人手搭棚，並先在5個出租屋邨觀塘花園大廈、祖堯邨、漁光邨、明華大廈、勵德邨試驗，待房協計劃結束後，則在明華大廈及「長者安居樂」項目豐頤居應用。他說，相關科技準確度一般可達八成，隨着蒐集數據漸多，未來希望透過對比大廈不同時期變化，做到「predictive maintenance」（預測維護），有助預算維修成本及何時維修。

語音圖片自動生成報告 前線省時

第二批初創企業Billie的行政總裁及聯合創辦人梁曉瑜稱，前線人員可在Billie的平台透過語音輸入及圖片，讓AI數秒生成報告及將匯報事項分類，再自動上傳至管理層系統，毋須再手寫報告，有助加快前線人員與管理層溝通，相關科技原本在澳洲地盤應用，及後於房協物業管理場景試用。

梁曉瑜說，相關科技今年1月起於明華大廈、祖堯邨及駿發花園試行，經與前線及管理層人員訪談後，發現每名保安每日可最少節省30分鐘；而管理處或管理層人員則每周可節省三分之一時間，毋須以人手梳理匯報事項、準備報告的時間等。

梁又稱，Billie平台除要適應物業管理的場景外，亦需訓練廣東話，如行業術語或中文應用。伍棨廷舉例，「我們有日跟大廈主管講，年花要擺好些位置，（年花）可能在Billie就變了Lotus（蓮花）」，伍預料在計劃期間需加強訓練AI的語文分析能力。

明報記者 蔡穎琳