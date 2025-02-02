車禍亡領隊自由身無勞保 工會倡改革 現自購年保後公司按日補貼 旅社協會稱合理

旅監局表示，涉事旅行社已按《持牌人指令》規定，為領隊提供保障及保費津貼，當中須包括領隊因職務所需沒佩戴安全帶在旅遊車上站立、工作及走動等情况。就事件後續保險賠償，旅監局會與涉事旅行社和離世領隊家屬，因應調查結果跟進。

津貼多計入薪酬不透明 應逐次購

林志挺表示，離世領隊姓袁，有領隊及導遊牌照，屬業內資深自由工作者，生前為工會會員，工會對意外震驚及難過。

林說，工會有為會員買20萬元平安保險，稱業內的保險保障不足。他解釋，本港現有約1.1萬名領牌領隊，活躍者約500至600個，當中逾六成屬自由身，旅議會2020年推出「自由作業領隊工作保險計劃」，自由身領隊需先自行買全年工作保險，每次帶團旅行社按其帶隊日數津貼。林又說，不少旅行社將津貼計入薪酬，領隊難考證是否獲津貼，制度不公也不透明，盼改由旅行社逐次為領隊買保險。

年保690元 4至14天團津貼26.5

翻查旅議會資料，旅行社提供的保費津貼額以旅監局制定的全年保費基準計算，目前全年保費基準為690元，即一天保費約1.9元。若旅行團為3天或以下，津貼額一律以7天計算，即約13元；4至14天團則以14天計算，津貼約26.5元；旅監局每兩年按市場調查調整保費基準。

制定者：逐次買更貴 年保彈性

當年有份制定計劃的香港外遊旅行團代理商協會會長蘇子楊表示，自由身領隊每次帶團可能只獲數十元保費津貼，但若每月帶四五團，全年累計可獲的津貼額已超出領隊自行先付的一年保費；而旅行社一般會列明工資細項，領隊可向旅社查詢。蘇又認為，現時領隊保險產品只有年保，逐次購買保險成本較高，加上自由身領隊會為不同旅行社服務，年保更貼合其工作彈性，重申現時計劃公道。

美麗華：涉事司機已扣查

另外，美麗華旅遊總經理李振庭昨稱，中旅社最快明日會為回鄉證過期的領隊家屬辦理特快證，入境處亦已向家屬發出家屬證明文件，預計最快本周初可出發到上海，為離世領隊辦理身後事。李又補充，早前據他了解無被捕的涉事旅巴司機，最新消息稱已被扣留協助調查。