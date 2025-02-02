玻璃骨無阻青年環球行 冀登梯賞大欖涌「千島湖」

曾登高地火山 嘆港無障礙郊遊輸國際

翻查各國資料，加拿大已成立專責委員會制訂國家公園的無障礙標準，例如規定無障礙設施佔比最少一成、戶外廁所須有兩條扶手等；新加坡的公園至少要提供一條無障礙路線連接主要景點；台灣則設40條無障礙郊遊路線，每條均有詳細資訊如無障礙設施位置、數量、附近的無障礙客房等。

6年前，Andrew和朋友報團乘坐旅遊巴到蘇格蘭高地。他說出發前從沒和導遊報備，至當日坐輪椅現身，導遊和團友亦沒驚奇，只是詢間他是否需要幫忙。旅遊巴有可摺式坐椅，車門亦有斜道，Andrew不用花太多氣力便上到車。到達高地後，四周也沒梯級阻礙他飽覽腳下古堡建築群。

Andrew雀躍地分享在冰島藍湖浸溫泉，稱其無障礙浴室空間大，不但提供輪椅租借，亦有吊車協助轉移，到溫泉邊亦有升降台等；而就算是普通浴室，其闊度也足夠輪椅通過。

Andrew說外國流行「We make it for everyone（為所有人而做）」原則，絕大部分景點均易通達，卻不會過分強調「無障礙」，「他們不會想『是否應該要在樓梯旁邊設一條無障礙斜路』，總之就剷平它」。他說外國做法是確保有基礎配套，同時提供選項，但香港則局限殘疾人士用某些設施，設施還在「後門」。他認為無障礙設施更具成本效益，「斜路人人都用得，但樓梯得健全人士可以用」，期望有天能到大欖涌水塘，跨越漫長樓梯，一覽「千島湖」景色。

（城市保育）