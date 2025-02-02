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民間引入登山輪椅 進郊園須漁署批准

【明報專訊】要幫助輪椅使用者行山爬樓梯或登頂，近年本港已引入行山輪椅TrailRider，其外形像人力車，卻只有一個輪，使用時需有人在前後兩端施力，便可載人越過梯級。在外國，TrailRider曾助輪椅者登上珠穆朗瑪峰大本營。至於香港，任何人如要在郊野公園使用TrailRider，必須每次先向漁護署申請「車輛進入郊野公園或特別地區許可證」，倘使用普通輪椅行山則毋須申請。

12申請兩拒批 漁署：非所有山徑適合

遠足網站「綠洲」創辦人羅榮輝自2019年和民間組織「滾動力量」引入TrailRider。羅認為TrailRider和普通輪椅均屬輔助工具，但他憶述曾向署方12次申請使用TrailRider的許可，當中兩次不獲批，因途經路線涉非官方維護及危險路段。他說理解署方有安全考慮，但認為有討論空間，「當行動不便者去郊野時要permit（許可），我們有否造成多一個障礙？我覺得大家要想多點，有沒有造成不公」。滾動力量創辦人朱影翠期望政府能讓人可像「租單車」般租借TrailRider，「真正的共融，是大家一起無分你我……可以的話，我們也想買好多架（TrailRider），大家一起去走走」。

漁護署回覆查詢表示，受地勢、環境及安全因素所限，郊野公園內並非所有山徑適合TrailRider使用，現正監察其在4條無障礙路線的使用情况，並探索在其他山徑使用的可能；現時沒計劃在郊野公園提供輪椅租借服務，會保持與持份者溝通。

（城市保育）

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