民間引入登山輪椅 進郊園須漁署批准

12申請兩拒批 漁署：非所有山徑適合

遠足網站「綠洲」創辦人羅榮輝自2019年和民間組織「滾動力量」引入TrailRider。羅認為TrailRider和普通輪椅均屬輔助工具，但他憶述曾向署方12次申請使用TrailRider的許可，當中兩次不獲批，因途經路線涉非官方維護及危險路段。他說理解署方有安全考慮，但認為有討論空間，「當行動不便者去郊野時要permit（許可），我們有否造成多一個障礙？我覺得大家要想多點，有沒有造成不公」。滾動力量創辦人朱影翠期望政府能讓人可像「租單車」般租借TrailRider，「真正的共融，是大家一起無分你我……可以的話，我們也想買好多架（TrailRider），大家一起去走走」。

漁護署回覆查詢表示，受地勢、環境及安全因素所限，郊野公園內並非所有山徑適合TrailRider使用，現正監察其在4條無障礙路線的使用情况，並探索在其他山徑使用的可能；現時沒計劃在郊野公園提供輪椅租借服務，會保持與持份者溝通。

（城市保育）