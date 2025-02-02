明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

綠洲創辦人8年覓23無障礙山徑 望資訊不排除任何群體 輪椅族也可「隨時去遠足」

【明報專訊】「電動輪椅是否可由索罟灣駛至榕樹灣？」一條來自輪椅使用者的問題，考起香港遠足資訊網站「綠洲」創辦人羅榮輝，讓他從此踏上探索本地無障礙山徑之旅，至今已記錄23條無障礙路線。這趟旅程歷時約8年，他表示一切都是順理成章，「我不覺得要區別他們（輪椅人士）出來……我不希望我們的資訊排除了這個群體」，盼望輪椅使用者也可親近大自然。

明報記者 顏筱微 曾諾晞

網上查詢成契機 機構合作補盲點

羅榮輝喜愛登山遠足，2004年創立網站「綠洲」分享郊遊見聞，不時收到輪椅使用者查詢山徑資訊。本着任何人都有權利享受自然的信念，他自2017年起發掘香港無障礙山徑。他笑言最初以為只需自己一人試路即可，但後來發覺實在不了解輪椅使用者的需要，就與其他機構合作，聯絡輪椅使用者及義工，一同實地勘探無障礙郊遊路線。

羅榮輝每次擬定路線後，都會預先在網上看看路線環境，確定路線具備基本無障礙設施如洗手間，並先親自試行，再邀請輪椅人士參與試路。不過計劃再多，也會碰壁。他說曾有輪椅使用者臨時想走一趟黃泥涌水塘，不料途經行人道鄰近豪宅出入口，設有一級台階，結果無緣到水塘，「當然也會（失望），很多時輪椅朋友出來是很難得」。

四徑賽道也有「無障礙路段」

「香港四徑超級挑戰」大年初一（1月29日）起步，最終11名參加者完成路程。四徑看似對輪椅使用者遙不可及，但羅榮輝列出港島徑第一、第四段（布力徑），麥理浩徑第一、第六段，衛奕信徑第三、第五段，以及鳳凰徑第十二段的部分路徑，都適合輪椅人士試行，他們可經歷四徑跑手的血汗之路。

探索無障礙山徑近8年，被問到堅持原因，羅榮輝回答時略帶不好意思，推說只是近年恰巧接觸輪椅群體，考慮他們的需要，就自然有動力發掘及分享路線，「（輪椅人士）可以選擇隨時去想遠足的地方，我覺得這是非常重要的事情」。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞