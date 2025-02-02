綠洲創辦人8年覓23無障礙山徑 望資訊不排除任何群體 輪椅族也可「隨時去遠足」

明報記者 顏筱微 曾諾晞

網上查詢成契機 機構合作補盲點

羅榮輝喜愛登山遠足，2004年創立網站「綠洲」分享郊遊見聞，不時收到輪椅使用者查詢山徑資訊。本着任何人都有權利享受自然的信念，他自2017年起發掘香港無障礙山徑。他笑言最初以為只需自己一人試路即可，但後來發覺實在不了解輪椅使用者的需要，就與其他機構合作，聯絡輪椅使用者及義工，一同實地勘探無障礙郊遊路線。

羅榮輝每次擬定路線後，都會預先在網上看看路線環境，確定路線具備基本無障礙設施如洗手間，並先親自試行，再邀請輪椅人士參與試路。不過計劃再多，也會碰壁。他說曾有輪椅使用者臨時想走一趟黃泥涌水塘，不料途經行人道鄰近豪宅出入口，設有一級台階，結果無緣到水塘，「當然也會（失望），很多時輪椅朋友出來是很難得」。

四徑賽道也有「無障礙路段」

「香港四徑超級挑戰」大年初一（1月29日）起步，最終11名參加者完成路程。四徑看似對輪椅使用者遙不可及，但羅榮輝列出港島徑第一、第四段（布力徑），麥理浩徑第一、第六段，衛奕信徑第三、第五段，以及鳳凰徑第十二段的部分路徑，都適合輪椅人士試行，他們可經歷四徑跑手的血汗之路。

探索無障礙山徑近8年，被問到堅持原因，羅榮輝回答時略帶不好意思，推說只是近年恰巧接觸輪椅群體，考慮他們的需要，就自然有動力發掘及分享路線，「（輪椅人士）可以選擇隨時去想遠足的地方，我覺得這是非常重要的事情」。

（城市保育）