明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

身殘無礙冲天志 「小飛俠」克服心病看世界

【明報專訊】穿著最愛的紫色裝束，Samantha掌控着她的電動「跑車」，穿梭在蜿蜒林道上。在鏡頭前雀躍擺姿勢的她，口裏說着「好開心」，臉上表情卻略帶僵硬，因她20年前確診屬肌肉萎縮症的「小飛俠症」，從此連笑顏都無力綻放，需用輪椅代步。飛越人生高山低谷，這名32歲小飛俠打破了醫生「活不過30歲」的預言，也由受助者成為病友組織理事，為病患作政策倡議。輪椅雖是限制，但她說「我飛得起，讓我活在當下」。

從前活潑好動 病後曾想自殘

「小飛俠症」正名為面肩肱型肌肉營養不良症，患者背部肩胛骨因肌肉萎縮凸出，從背後看就像生出一對「小翅膀」。Samantha發病前是個活潑好動的平凡女孩，踴躍參與田徑、排球比賽。至念中二因經常跌倒，求醫後確診小飛俠症，穿衣、洗頭等都要家人協助。

Samantha現剩下約四成呼吸功能，近20年來每日與病痛搏鬥，此病尚未有治療藥物，只能服止痛藥減少痛感。她平靜憶述患病初期「我想自殘，我不想留在世上」，也曾有人對她說「你阿媽生你出來，真是可憐」。她反問「你覺得我可以如何消化與接受？痛又痛在我身上、病又病在我身上」，曾一度躲在家裏封閉自己。

幸得病友扶持 為患者發聲

猶幸她接觸到神經肌肉疾病病友組織，在同路人分享及社工鼓勵下，學懂接納自己與病共存。她自2020年起成為組織理事，以病患代表身分面對媒體鏡頭，也曾一大早與社工到立法會向議員訴說患者需要，「我還有能力就能幫則幫，能發聲就發聲」。

患上小飛俠病，Samantha也有個飛行夢。她渴望像鳥一樣飛翔，再一次體驗不受輪椅限制、自由自在的感覺。她曾嘗試玩滑翔傘，惜風向問題無法成事；後來在有心人安排下，她數年前終坐上小型飛機，體驗拉桿起飛一刻，在維港上空翱翔。說到夢幻般的當日，她忍不住興奮大喊：「我終於做到自由鳥！」

從天空回到地面，Samantha繼續以輪椅「滾」到更多地方。香港山野如貝澳、井欄樹等不在話下，她甚至曾「滾」到泰國，又到日本過生日，欣賞更美麗風景。

「活得一日得一日，為何不去嘗試？」她說時眼內滿是笑意。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞