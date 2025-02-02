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實測無障礙山徑 輪椅女：充滿挑戰 城門郊園接駁小巴無低地台 景點有梯級沒斜道

【明報專訊】電影《香港四徑大步走》叫好叫座，跑手挑戰極限讓人看得熱血沸騰，銀幕上壯麗山景亦引人入勝，但對於殘疾者而言，即使漁護署2022年推出4條無障礙郊遊行山徑，要遠眺蒼翠美景仍然困難重重。本報記者與一名患「小飛俠病」的肌萎輪椅使用者實測城門郊野公園無障礙路線，發現缺乏無障礙公共交通接駁，行人路、部分設施及景點未設斜道致輪椅難入，單是郊園起點已難抵達，當值漁護署職員亦不熟悉輪椅充電位置，測試者形容行程充滿挑戰。漁護署回應稱規劃時已考慮交通配套及設施障礙與路徑狀况，現未有計劃增設無障礙路線，並沒回應會否改善現有路線。

明報記者 顏筱微 曾諾晞

Samantha患「面肩肱型肌肉營養不良症」，內地稱為「小飛俠病」。她出行全靠一部重近200磅的電動輪椅，大半年未踏入郊野的她，上月25日出發往實測城門郊野公園無障礙路線前難掩興奮之情，「好期待……看看有什麼無障礙設施」，但享受郊遊樂前，如何到達郊野公園已是一大難題。

落巴士後需走馬路到起點

因電動輪椅底盤離地較低，Samantha上落都需要經斜道。因往返城門郊野公園的小巴不設低地台，她需先搭公共巴士，再靠輪椅沿城門道慢慢「爬」上郊野公園起點，惟城門道旁部分行人路段不設斜道，她擔心強行衝上台階會令輪椅損毁，無奈下只能經馬路，與車輛並排而行。記者擔心其安危，她一派輕鬆，被問感受時只打趣回一句：「沙塵滾滾。」

Samantha終於開始郊遊之旅。雖然路線斜度甚大，但電動輪椅摩打馬力足夠應付，經寬闊水泥路可順利到達城門水塘的白千層步道，但路線兩旁設施與景點梯級處處，例如最受歡迎的「水畔千層」景點，她就因入口木級設計而「想落但落不到」。眼望只在數級之遙的白千層樹林，她笑說：「我也很想知道（下面的風景）是什麼樣子。」沿途的涼亭亦因入口不設上落斜道，她亦無法進入。略帶不忿的她說：「萬一要避雨，我們（輪椅者）往哪裏找瓦遮頭？」

漁署職員覓20分鐘 尋輪椅插座無充電器

原路折返至郊野公園管理站，記者根據漁護署「郊野樂行」網站資訊，向職員求助，希望試用電動輪椅充電設施。當值職員起初稱不清楚充電位置，約20分鐘後找到插座，惟因現場沒有充電器，最後未能為Samantha的輪椅充電。

遠足網站「綠洲」負責人羅榮輝自2017年起發掘香港無障礙山徑（見A3另稿）。他歡迎政府推出無障礙路線，但強調路線交通配套及設施配備尚未完善。以城門郊野公園路線為例，他說除了乘巴士冒險經馬路上行外，輪椅人士只能乘的士或復康巴士到達，但「的士其實很昂貴，復康巴又難預訂」，「我會覺得有點諷刺、很矛盾……是一種不公平，好像有了（無障礙路線）就算了，但是中間有很多地方沒有（公共交通）連接，令（輪椅者）享用不了，是非常大的問題」。

團體：改善毋須大工程 官方應領頭推動

羅說理解改善郊野公園周邊交通、建設斜道等或牽涉多個政府部門如路政署、運輸署等，但認為相關改善工程不涉大型修葺，質疑改善進度過於緩慢。他補充，曾見新建的無障礙涼亭座位之間通道過窄，令一般輪椅難以通過。他期望相關部門可盡快移除障礙，加強交通配套，為殘疾者提供更多無障礙路線選擇，「官方推動好過我們民間慢慢去推動」。

現時香港仔郊野公園及西貢西郊野公園均設傷健樂園，提供輪椅徑及燒烤場等設施，而漁護署亦將斥資逾60萬元，重建香港仔郊野公園傷健樂園燒烤區公廁及小食亭，增設輪椅充電設施，並設觀景台及相關傷健康樂設施。漁護署表示做其他優化工程時，會根據實際環境增設無障礙洗手間。

有考慮交通路徑狀况等 漁署：沒計劃增路線

漁護署回覆本報稱，在規劃無障礙路線時主要考慮路線的交通配套（如郊野公園入口是否有合適地點供無障礙車輛上落客，或是否有合適公共巴士路線接駁）、郊野公園範圍外的障礙（如由下車至路線起點路段的燈柱或路牌等障礙物）、路徑狀况（如路面狀况、斜度、寬度及沿途無障礙設施），以及電動輪椅和手動輪椅的差異。署方在擬定路線後會與關注無障礙路徑的伙伴團體合作，先讓輪椅使用者試行，並因應意見改善沿途設施，例如移除涼亭石壆、加設斜道等。由於郊野公園內大部分路徑為山路，斜度寬度不一，符合無障礙條件的路線不多，現未有計劃增設無障礙路線。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕無障礙山徑 香港四徑 四徑 行山

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