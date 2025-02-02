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謝展寰：「走塑」首階段6食肆罰款

【明報專訊】首階段管制即棄塑膠去年4月底實施，半年適應期至去年10月底結束。環境及生態局長謝展寰接受商台訪問稱，首階段管制即棄塑膠實施共收到75宗投訴，發出59個警告，6間食肆被罰款，強調當局要確保有合適替代品，才會推行第二階段「走塑」。他又稱，在財赤下回收資源不會無限量增加，當局會以符合成本效益的方式推動減廢回收。

謝展寰稱，投訴主要涉及餐廳提供受禁餐具，59宗個案經政府人員多次巡視和講解後仍未改善，故發出警告，其中6間食肆被定額罰款2000元。他說，目前大部分食肆已合規，會繼續跟進情况。

「走塑」第二階段將同時禁止向堂食和外賣客人提供塑膠杯和蓋、食物容器和蓋等。政府曾表示暫定今年內推行下階段管制，惟至去年底則表示不設硬性時間表。謝展寰表示需要時間尋找合適替代品，而參考首階段經驗，社會對替代品的認受度非常重要，故會與業界一同試驗，在找到可靠替代品時才會實施下一階段管制。謝舉例稱，部分餐廳的湯碗已轉用紙蓋，但很多意見認為紙蓋功能欠佳，食物容易倒瀉，促生產商研究改善設計。

稱不會無限增資源推回收

政府去年暫緩實施垃圾收費，當局曾表示會投入與垃圾收費收入相若的資源推動減廢回收，即每年撥款不少於8億至10億元。謝展寰稱，在財赤下會用符合成本效益的方式推動減廢回收，強調不會無限量增加資源以推動回收；當局開始在政府設施如街市空置攤檔設立回收點，亦會多使用智慧回收機，減少人手需求。

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