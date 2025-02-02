何永賢不點名回應施永青 稱不宜用落成量當供應量

若只算落成量

將多計樓花少計貨尾

何永賢昨在社交媒體發帖，不點名回應施永青早前受訪提及「政府誇大了私人住宅供應量」的說法。何表示，預計供應量是指預期未來3至4年可供出售的單位（不論單位今天是否已落成，即包括「貨尾」單位）；而預測落成量則指預計未來5年會興建好的新單位（不論單位是否已售出，即包括「樓花」）。她表示，如未來3至4年供應量只計及新單位落成量，便會多計了在「樓花」階段已售出單位，同時又少計了已落成但仍未售出的貨尾單位，以及預售樓花確實供應。

何又表示，公布數字不能常常改變基礎，以免引起誤解和混亂；正因過去10多年政府公布數字具一致性，便可逐年比較、逐年跟進，看到趨勢和變化讓公眾分析。她表示，比對《長遠房屋策略》自2014年公布至今數字，會見到未來3至4年一手私人住宅整體供應量由最初7.4萬伙，升至2017年公布的9.7萬伙，再升至現時10.7萬伙，上升近45%。

何永賢表示，未來3至4年私人住宅預計供應量將維持較高水平，可見隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，已成功扭轉以往供求失衡局面。