八大撥款調整 蔡若蓮：不憂損競爭力

劉智鵬質疑與發展教育樞紐矛盾

蔡若蓮昨在港台節目《星期六問責》稱，相較其他地區，本港投放於大專院校的資源不算特別多，而院校也有捐獻和研究院課程的學費收入。對於有人建議政府逐步增加非本地學生學費至收回成本，蔡說需平衡對人才的吸引力，舉例鄰近的新加坡對非本地生收取10多萬至20多萬元學費，若貿然大幅度調整，則難吸引優秀學生來港。

教資會每個3年期向八大學撥款。劉智鵬稱，投放資源是推動教育產業的前提，教資會每年給予的研究經費不足，各院校無法建設大型實驗室，形容八大每年合共所獲研究經費，僅屬內地清華、北京大學一間院校的經費。

黃錦輝倡逐間商討 不一刀切

中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝說，「（撥）少了錢，我們又有整個教育藍圖那麼多要發展，當然不是件好事」，認為發展北都大學教育城及國際教育樞紐等均需各大院校參與，「這些都是錢來」，建議政府與每間院校討論節流空間，不宜一刀切減撥款。

另外，近年政府各項人才計劃帶動專才子女來港讀書，蔡若蓮說正檢視「本地生」定義，稱即使「本地生」亦可有不同學費層級。劉智鵬稱，增設條件作額外定義，對吸引人才來港屬倒行逆施。他說人才計劃下來港的受養人佔整體人口少數，而中學文憑試考生人數持續下跌，若跌至每年僅3萬多名考生競爭1.5萬個八大學位，長遠難保持收生成績。他又說，難以計算人才來港後會否留港發展，舉例很多本港青年成年後離港，甚至不回來，反問「那條數是否應計算」。