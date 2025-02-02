單身長者公屋申請 5年增逾半 全長者戶升至整體1/4 黃碧如再倡提高免資審年齡

明報記者 黃偉超

公營房策長者60歲

現時多項公營房屋政策以60歲作為長者的定義，包括「高齡單身人士」、「天倫樂」及「共享頤年」等優先配屋計劃。而60歲或以上可獲豁免於富戶政策的申報入息及資產安排，源自1996年4月的「維護公屋資源合理分配政策」（俗稱「超級富戶政策」），至今實施近29年。

2023年8月時任房屋署長羅淑佩曾在房委會周年特別公開會議回應是否研究提高豁免年齡，她表明有保留，因退休或即將退休人士需資產維持生活，若收緊豁免或有住戶因資產超額須遷離公屋，未必有固定收入可負擔私樓居住開支；又說一般社會於分配資源如公屋會對長者採取較寬鬆態度，收緊豁免年齡會引起政府罔顧長者福利及需要的指摘。

黃：六旬僱員增 需檢視資源運用

相隔一年多，不論輪候或已入住公屋長者數目均較之前增加。房委會數字顯示，公屋全長者戶數目持續上升，由2018/19年度16.1萬個升至2022/23年度19萬個，2024年9月底更升至約20萬個，佔總體租戶近25%（圖1）。截至2024年9月底長者一人申請公屋共2.45萬宗（圖2），較3月底多700宗，平均輪候時間由高位3.8年回落至3.5年，但申請宗數比4年多前大增，反映長者公屋需求仍殷切。

黃碧如認為，長者一人申請個案增加反映人口老化對公屋需求的影響，亦代表政府有必要研究如何運用公屋資源照顧最有需要的一群，當局責無旁貸。

兩年前已建議提高全長者戶豁免資產審查的60歲年齡要求，黃碧如稱現時仍維持有關看法，覺得60歲是社會各界需探討的界線。她解釋，內地早前宣布退休年齡將逐步按不同情况上調3至5歲，而本港不少人60歲以上仍工作，隨着港人長壽，工作年齡延長，年逾六旬上班族趨增，有必要檢視公屋資源如何有效運用。

梁文廣反對調整 倡思和諧

立法會議員兼公屋聯會副主席梁文廣反對調整提高豁免年齡，因多年前訂定60歲為長者是體現對他們過去付出一生為香港貢獻的肯定，認為政府應從社會和諧穩定角度考慮，建議推出更多誘因鼓勵公屋戶申購綠置居和居屋，以加快公屋流轉，而非向長者「開刀」。