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港聞

港聞二

內地白酒商加快駐港 蘭桂坊引進冀吸商機

【明報專訊】政府去年放寬烈酒稅後，期望本港成為高價烈酒的貿易及分銷中心，包括協助內地白酒「走出去」。內地烈酒品牌「見個面」創辦人龍海峰認為，放寬烈酒稅是加快公司進駐本港的關鍵因素，去年第四季起與本港合作伙伴建立營運中心及門市，預計今年將正式開張，並趁蛇年引用以蛇為主題的產品，以內地價在港發售。雖然未受惠於降低高價烈酒稅的影響，蘭桂坊協會近期亦引進內地的平價白酒，冀逐步推廣該酒類，吸納更多內地商人在港宴請客人的商機。

灣區發展促進生意來往 需求增

身兼「貴州仁懷時間里天邦酒業」董事長的龍海峰稱暫時無法提供減稅後的生意數據，但留意到本港對內地白酒需求逐步提升，加上大灣區發展促進兩地生意來往，逐步增加港人認識及飲用內地白酒的習慣。目前該公司主打大曲醬香型白酒，被問到如何受惠於烈酒稅，他稱視乎不同產品，原本售價上千元的產品，可以減到500至800元不等。

他認為減烈酒稅有助本港發展成內地白酒品牌「對外出海的橋頭堡」，稱目前公司在澳洲及馬來西亞設銷售點，擬擴展至其他東南亞及歐美市場。

指酒吧酒類多不受惠減稅

蘭桂坊協會總監張素媚稱，近年內地白酒在本港漸趨盛行，亦有不少內地高才來港、經商，蘭桂坊在農曆新年期間會舉辦內地白酒推廣活動，可以低於100至100多元在指定酒吧飲汾酒，或以汾酒製成的雞尾酒，她說一方面期望增加本地顧客接觸內地白酒的機會，同時期望藉引進內地白酒，吸納更多內地商人在港宴請客人的商機。

至於《施政報告》提出寬減烈酒稅後銷情，張素媚提到，去年聖誕期間生意表現理想，生意額較前年上升約一成半，主要因人流增加。但她稱，顧客在節慶期間多數選購紅酒、白酒或雞尾酒，點選貴價威士忌或干邑的人不多，而大部分酒吧的酒精飲品，並不在減稅範圍，而且部分烈酒供應商無減價，因此酒吧業界未必受惠於減稅。

她又提到，去年聖誕生意與2019年高峰期相比，顧客數量回復至約九成，人均消費回復至約八成，後者由逾千元跌至數百元，她期望月底公布的《財政預算案》可推出更多刺激本地消費的措施，增加飲食業的人流。

相關字詞﹕蘭桂坊 白酒 烈酒稅

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