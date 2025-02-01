業界稱減烈酒稅未助生意 冀再放寬

明報記者 施晉宇

對於業界期望政府進一步寬烈酒稅，商經局着記者參考局長丘應樺去年底說法。當時丘應樺表示，調整烈酒稅時已平衡推動高端烈酒貿易、維持公共財政穩健和保障公眾健康等不同因素，故引進雙層稅制，遏制暴飲之外，同時能創造更多工作機會及使社會整體受惠。

指稅制「離地」 售價仍貴過鄰區

酒類批發商兩益有限公司總經理蘇倩怡稱，與2019年高峰期比較，去年生意額少約一至兩成，主要受新冠疫情後初期外資遷離本港，外國熟客減少，以及疫後港人減少夜生活等因素影響。她稱，約一半業務批發產品予餐飲及酒吧，相關業務近期開始回升，但未達巔峰時期，至於另一半的零售業務則仍具挑戰，新春檔期需加強宣傳，包括在百貨公司設攤位，並安排調酒師即場教授調製雞尾酒吸客。

去年10月發表的《施政報告》提出寬減烈酒稅，進口價200元以上的烈酒，200元以上部分的稅率由100%減至10%，200元以下稅率維持不變。蘇倩怡表示，受惠產品主要是威士忌、干邑及內地白酒，以貴價干邑為例，減稅前定價3500元，相同產品在內地或澳門免稅店售2100元，減稅後同款干邑可減價至2500元至2800元，銷情稍有增加，但指購買貴價烈酒的消費者為少數，佔比低於一成，因此減稅對整體生意幫助不大。

澳門的烈酒稅制是先徵收10%從價稅，再額外收每公升20澳門元從量稅。蘇認為本港的減稅方案「少少離地」，令本港競爭力較周邊地區低，期望港府適時檢討，並循序漸進放寬烈酒稅。

料新春生意跌約一成

身兼酒類零售商偉成洋酒總經理的文德榮表示，去年聖誕生意較前年同期跌約一成，主要受港人北上消費或外遊影響。他稱，僅一成貨品受惠減稅，舉例年份較高的威士忌及白蘭地，零售價減幅介乎10%至15%，但相關產品並非主流，經濟環境欠佳下，較少顧客選購2000元以上產品，實際上無法受惠於減稅。他預計今年新春生意較去年同期跌約一成。由於近年市民減少提早辦年貨，故公司推優惠減價促銷。

文德榮感謝政府回應商會及業界訴求，減低烈酒稅，但認為「力度不足」，若減稅門檻能進一步降低至進口價100元以上烈酒，除消費者能以相宜價格飲用更優質烈酒，同時有助刺激飲食業生意。