調查：社署社工兩成擬5年內離職 工會指管理有問題 署方：面談協助曾成功留人

逾半稱很大可能拒晉升

社署社工總工會去年9至10月做問卷調查，收回446份回覆，若以當時社署2508個社工崗位作基數，回覆比率為17.8%。結果逾八成受訪社署社工認為社署有士氣問題，23.8%稱很大可能於未來5年離開社署，原因包括工作挑戰大、身心問題、管理層表現差等。

截至去年 2500職位165空缺

54.6%受訪社工稱很大可能不接受晉升，39%稱願意減薪一半換取工作量及工時減半。綜合兩個自評量表反映，49.2%受訪者有中度至重度焦慮、27%有中度至重度抑鬱（見另稿）。

社署回覆本報時提供數據顯示，截至去年底，社署有6487個職位，社會工作主任職系及社會工作助理職系分別佔1979個及536個，空缺分別有90個及75個。過去3年，社會工作主任職系有202人辭職、社會工作助理職系則有58人辭職，兩者合計260人。

社署社工總工會主席梁建雄表示，有別於以往社工供過於求，自社會運動及新冠疫情後，很多社工移民，目前社工「求過於供」，而坊間不少非牟利機構增加薪酬福利，令社署社工轉職成本降低，不會為「鐵飯碗」死守。他認為綜合近年流失率、調查中揭示社工身心狀况欠佳、不願晉升及離職傾向，正正反映社署的管理有問題，急需改善以「止血」留人才。

工會指移民潮致人才荒

署方安排崗位非按專長

梁建雄又指，社署是最多持牌專業人士的部門，卻從未將人才分類、安排崗位，反而沿用一般公務員管理，要社工每隔數年轉部門，令他們或「被迫」做不擅長的工作，如總部服務科大多是行政工作，未必每個社工擅長，「社工都有不同專長，應該分類再安排」。

梁又認為社署無力應對投訴，當社工被投訴，署方僅會按程序要求社工定期回覆投訴人，不會審視投訴內容。他自言曾遇過服務使用者因其一句說話到申訴專員公署投訴，即使他認為投訴不合理，仍要書信回覆，而這類投訴足以令社工無法如常工作。

社署回覆本報稱，該署職系管理組會主動與想辭職的員工面談，了解擬離職原因並提供協助，過往曾成功挽留員工。至於員工職位調派，社署稱會按既定政策和機制安排，讓員工從不同服務類別的崗位累積經驗，首要考慮部門運作需要、巿民對公共服務需求，亦考慮空缺情况、人員過往工作經驗，可行情况下會考慮員工意見。

該署又稱，會為新入職社工提供涵蓋各服務範疇及工作流程的先導課程助其融入，並安排資深社工擔任導師支援。市民投訴處理方面，社署稱有既定機制，已制訂部門通告，一般而言如遇市民持續提出重複投訴，署方會按個案實際情况決定回覆安排。