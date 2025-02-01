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盧寵茂：公營醫療新收費方案快出爐 擬上半年落實

【明報專訊】政府正與醫管局檢討公營醫療收費，預計本月底發表新一份《財政預算案》前有結果。醫務衛生局長盧寵茂昨稱，檢討已進入最後階段，正釐清部分執行細節，快將公布最終調整方案，並會諮詢所有持分者包括市民，期望今年上半年落實新安排。

重申有加有減 冀精準分配資源

盧寵茂接受商台訪問時說，檢討收費時除顧及市民承受能力，亦須考慮醫療成本和資源運用，期望調整收費後能更精準分配資源。他稱現時收費制度下，醫療資助未必到位，而以往有些重病較難醫治，現時科技進步有新技術可治療，需人手或資金幫助。

醫管局2023/24年度年報數據顯示，急症室、普通科和專科門診由政府補貼逾九成開支（見表），以急症室為例，現行收費為180元，每次診症成本為2070元，意味其中1890元成本由政府補貼，而以該年度服務214.3萬人次計算，即政府共補貼40.5億元。數據顯示，57.8%急症室診症分類為最不緊急的第四和第五類，惟年報未有按病人分流類別劃分診症成本。

盧寵茂稱留意到有人浪費藥物，認為醫療服務和藥物並非愈多愈好，不同檢查有風險，且藥物有副作用，過量使用會對市民健康構成威脅，期望引導市民善用資源，並重申收費調整將「有加有減」。

衛生署早前公開168間無安排到校接種流感疫苗的學校名單，惹學界不滿。盧寵茂稱做法有必要，又認為公布名單不應視為負面，「照計學校應該考慮得很清楚，這麼久都決定不做，過程中肯定與家長有溝通吧？」他質疑倘學校認為公開名單是負面，「就應該可能參加了」。

衛生署名單截至1月28日顯示，最新有45間學校無參與到校接種，約58%、即26間為幼稚園。盧寵茂說公開名單後大部分原無參與計劃的學校現已參加，重申政府無向學界施壓，壓力是源自流感病毒。

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