公屋聯會籲研輪候津貼恒常化 社協倡推單非雙非父母工作簽證

倡新發展區公私樓五五比

立法會議員（九龍西）梁文廣與公屋聯會成員昨發表《財政預算案》建議，並向政府遞交請願信。支援輪候公屋逾3年、沒領取綜援的基層家庭的「現金津貼試行計劃」今年6月將完結，公屋聯會建議延長計劃，紓緩基層市民經濟負擔。

聯會亦提出，檢視新發展區公私營房屋比例，因應區內產業發展、人才需要等將現時「7比3」的比例調整至「5比5」；增加「綠置居」較大單位的數目，以及放寬資助出售房屋業主「樓換樓」。

社區組織協會昨亦聯同多名與子女分隔在香港與內地的家長到政總請願，社協表示目前有數千名單親母親為內地居民，其子女居於本港，惟未獲批單程證來港團聚。社協建議設立「香港子女的長期居港內地父母工作簽證」，容許居於內地的單非或雙非家長來港工作，簽證為期3年，工作7年後可獲發永久居民身分證。

社協認為簽發工作簽證容許子女在港的內地家長自力更生，協助家庭脫貧；措施同時有助補充本港勞動力，這群家長本身長居香港，熟悉語言及生活環境，可立即投入工作，僱主毋須安排住處，聘用成本較低。社協另提出，加快酌情批准子女在港的內地家長獲發單程證，並考慮將剩餘單程證名額撥予他們。