IELTS禁非本地居民紙筆試 學界料杜絕代考造假

【明報專訊】本港資助大學近年屢次揭發非本地生以假學歷騙取入學。IELTS（雅思）主辦機構英國文化協會及IDP教育公布，下周一（3日）起禁止非香港居民報考在香港舉辦的IELTS「紙筆模式」考試。中大入學及學生資助處處長王家徹表示，去年曾揭發兩名非本地申請人涉嫌提交懷疑由他人代考的其他英語考試成績表，認為新措施將助堵截造假。
綜合香港的英國文化協會及IDP教育網頁資訊，下周一起將只接受香港居民（香港身分證持有人）報考IELTS紙筆模式考試，所有報考人須於考試日至少3天前，經電郵向主辦機構提供身分證副本等證明文件，否則將遭取消考試資格並退款。
試前3日須交身分證明文件
主辦機構稱，倘考生在港居住但非永久居民，須一併提交身分證及超過3個月有效期且在考試當天有效的電子簽證副本；倘考生並非在港居住，在下周一前已完成報名及付費的可繼續應試，此後則只可透過「電腦模式」考核。澳門及台灣單位亦同日禁止非當地居民應考筆試措施。內地網上平台不時流傳可買到筆試試卷參考。
澳門台灣同日實施新規
現時8間資助大學均要求非本地入學申請者提交英語能力證明，例如IELTS、托福（TOEFL）。王家徹表示，每年接獲的入學申請中，約少於一成申請人並非在居住地或中學所在地應考英語試，而大學曾於去年曾揭發兩宗懷疑異地代考的入學申請個案，「我們現在緊張到會要求這類申請人提交出入境紀錄」。
非本地生少 直資校料影響微
王補充，懷疑代考的兩名非本地申請人背景不同，理應無交集，但他們所提交的TOEFL成績表上均印有同一名第三人的照片。他說兩份成績表的應考地點不同，但均非申請人的居住地或中學所在地，大學通報主辦機構，最終兩人成績作廢並禁考若干年份。王稱既然中大曾向主辦機構通報懷疑違規個案，其他國際考試的主辦機構或會接獲類似查詢，「可能他們也會懷疑是否要收緊一些，或者不鼓勵甚至不容許考生在異地應試」。他稱大學對主辦機構的把關能力很有信心，但有時監考人員在辨別非本地居民的容貌時或稍有困難，相信禁止非香港居民在港應考紙筆模式，將進一步杜絕違規行為。
東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華表示所有學生持香港身分證，不受新措施影響；但他留意到即使學生身處東莞，不少也會選擇回港應試，估計與香港的品牌效應有關。直資學校議會主席陳狄安亦說，直資學界只有極少數非本地生，影響不大。
香港並非首個禁止非本地居民報考IELTS紙筆模式考試的地點，多個亞洲國家去年已陸續實施類似政策，包括日本、韓國、新加坡、泰國等。