IELTS禁非本地居民紙筆試 學界料杜絕代考造假

綜合香港的英國文化協會及IDP教育網頁資訊，下周一起將只接受香港居民（香港身分證持有人）報考IELTS紙筆模式考試，所有報考人須於考試日至少3天前，經電郵向主辦機構提供身分證副本等證明文件，否則將遭取消考試資格並退款。

試前3日須交身分證明文件

主辦機構稱，倘考生在港居住但非永久居民，須一併提交身分證及超過3個月有效期且在考試當天有效的電子簽證副本；倘考生並非在港居住，在下周一前已完成報名及付費的可繼續應試，此後則只可透過「電腦模式」考核。澳門及台灣單位亦同日禁止非當地居民應考筆試措施。內地網上平台不時流傳可買到筆試試卷參考。

澳門台灣同日實施新規

現時8間資助大學均要求非本地入學申請者提交英語能力證明，例如IELTS、托福（TOEFL）。王家徹表示，每年接獲的入學申請中，約少於一成申請人並非在居住地或中學所在地應考英語試，而大學曾於去年曾揭發兩宗懷疑異地代考的入學申請個案，「我們現在緊張到會要求這類申請人提交出入境紀錄」。

非本地生少 直資校料影響微

王補充，懷疑代考的兩名非本地申請人背景不同，理應無交集，但他們所提交的TOEFL成績表上均印有同一名第三人的照片。他說兩份成績表的應考地點不同，但均非申請人的居住地或中學所在地，大學通報主辦機構，最終兩人成績作廢並禁考若干年份。王稱既然中大曾向主辦機構通報懷疑違規個案，其他國際考試的主辦機構或會接獲類似查詢，「可能他們也會懷疑是否要收緊一些，或者不鼓勵甚至不容許考生在異地應試」。他稱大學對主辦機構的把關能力很有信心，但有時監考人員在辨別非本地居民的容貌時或稍有困難，相信禁止非香港居民在港應考紙筆模式，將進一步杜絕違規行為。

東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華表示所有學生持香港身分證，不受新措施影響；但他留意到即使學生身處東莞，不少也會選擇回港應試，估計與香港的品牌效應有關。直資學校議會主席陳狄安亦說，直資學界只有極少數非本地生，影響不大。

香港並非首個禁止非本地居民報考IELTS紙筆模式考試的地點，多個亞洲國家去年已陸續實施類似政策，包括日本、韓國、新加坡、泰國等。

明報記者 葉希雯