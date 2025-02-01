關愛隊研設管理平台省行政 成員稱義工匯報工作吃力 冀網上設統一表格

麥美娟：盼更多時間服務市民

麥美娟昨日在商台接受訪問稱，管理平台主要負責文件和記錄工作，盼讓關愛隊投放更多時間服務市民。民政事務總署回覆表示，管理平台將取代紙本文件，以期提供更合時資料，目標供參與第二期服務協議的關愛隊使用。南區及荃灣關愛隊首期服務協議分別在今年4月和5月完結，其餘16區關愛隊的服務協議亦會在年底屆滿。

上半年試用 第二期關愛隊啓用

身兼觀塘佐敦谷關愛隊成員的民建聯立法會議員顏汶羽稱，現時關愛隊須每季向政府匯報工作進度，內容要求仔細，須涵蓋參與活動的義工人數、服務人數、接受服務者的需要等，很多義工感到吃力。

顏汶羽期望管理平台提供網上表格，方便義工填寫活動資料。他又表示，部分義工甚少與政府「打交道」，未必清楚當局要求，有時花費大量時間撰寫毋須匯報的活動內容，盼網上表格有明確指引，助義工填表。他續稱，各區關愛隊匯報的格式和內容不盡相同，倘設有統一表格，亦能減輕政府行政負擔。

深水埗富昌關愛隊成員、立法會議員梁文廣則表示，關愛隊籌劃活動、完成活動以至核數等階段，均要提交報告，內容「鉅細無遺」，有時更要尋回舊文件核對資料，行政工作繁重。他續稱，部分關愛隊主要由街坊組成，成員不諳電腦文書軟件，需手寫報告，頗為辛苦。他同樣期望管理平台能設有網上表格，並自動儲存和配對以往上載的資料，方便義工處理。

麥稱各區續「日夜都繽紛」

另外，政府自去年推動「18區日夜都繽紛」，有意見質疑近期活動減少。麥美娟表示，各區活動反應正面，各區議會的「提振地區經濟專責工作小組」將會繼續舉辦有地區特色和傳統文化的活動，亦會計劃新活動，提振地區經濟。