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車公廟赤口人流減三成 解籤人生意看淡

【明報專訊】逢大年初三「赤口」，大批善信會到沙田車公廟參神。昨日廟內人潮絡繹不絕，廟方稱朝八晚六錄得52,748人次進廟，按年減三成。廟外車公誕市場人潮相對稀疏，有擺檔14年的解籤師傅表示，單向人潮管制下，善信入廟上香後才逛市場，「要買風車也在廟內買了」，預料生意按年跌兩成。

人潮管制 「風車也廟內買」

車公廟昨日香火鼎盛，大批善信上香祈福，其後按習俗轉過風車，祈求轉走去年霉運、來年事事順境，再擊鼓三下通知神明已誠心祈願。昨晨排隊入廟人龍一度綿延至近港鐵大圍站，中午尚未完全散去；毗鄰廟宇的車公廟路、翠田街行人路均實施單向人潮管制，安排市民先入廟上香祈福，再逛廟前的車公誕市場。

車公誕市場設48個攤檔，開放至本月12日元宵節。擺檔14年的解籤師傅徐日隆表示，今年客流少於去年，加上單向管制措施，「善信均在廟內買齊風車，廟外怎會有生意？」他續指顧客消費力大減，「以前多數一支籤問一件事，現在一支籤問三幾樣嘢」，估計整體生意按年跌兩成。

徐日隆說今年市民「樣樣也有求」，多問自身、財運。他指單論新年的車公廟市道已較他初擺檔時淡薄得多，即使自己續競投檔口，盼「發個新年財」，也受制於人潮管制，慨嘆「作為市民，最好也是不要這麼多奢望，自求多福罷」。

新檔主樂觀 小善信盼「多啲玩具」

首年擺檔、小試牛刀的檔主楊先生則說，昨日人潮算多，市民較多選購小型風車，整體消費力「也是幾十、100元」，目前大約回本，對生意樂觀。他原本從事醫療行業，「大環境不是那麼好，唯有靠自己努力一點」。

善信各有所求，謝先生昨陪父母入廟上香，稱去年母親身體狀况欠佳，求神庇佑來年健康。林先生偕兒子「轉個運」，林小朋友笑說希望新一年「有多啲玩具玩」。

相關字詞﹕風車 赤口 新年 年初三 車公廟

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