明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

初二入境旅客稍超去年 羅淑佩：酒店稅影響不大

【明報專訊】維港前晚上演新春煙花匯演，吸引不少市民旅客觀賞。入境處數據顯示，大年初二各口岸共錄21.6萬人次旅客入境，較去年大年初二多8288人次，而內地客佔18.7萬人次，微增3464人次。文化體育及旅遊局長羅淑佩稱數字理想，認為今年恢復收取酒店稅對旅客影響不大，近日酒店入住率爆滿，反映本港新年節慶能吸引遊客。

稱酒店爆滿 反映節慶吸客

入境處數據顯示，大年初二各口岸共錄48.3萬人次入境，其中21.6萬為旅客，較去年大年初二多8288人次，內地客佔86.7%、即18.7萬人次，按年多約3464人次。昨日大年初三截至晚上9時，暫錄20.5萬人次旅客入境，內地客佔17.8萬人次。

崔定邦：今年訪港旅行團增

羅淑佩昨稱大年初二內地入境旅客為187,138人次，「很好意頭」，海外旅客入境人數也相當不錯。她認為3%酒店稅對旅客影響不大，只要他們來港玩得開心，稅項是物有所值，又提到近日很多酒店入住率達100%。被問到稅率有否調整空間，她稱既然旅客適應，「由得佢繼續落去啦」。

旅遊促進會總幹事崔定邦昨在港台《千禧年代》表示，今年新春訪港旅行團增加，過夜和不過夜旅客各佔一半，相信與新冠疫後酒店房間增加有關，又稱年廿九至年初四酒店入住率接近百分百，初六才開始回落。

港人外遊方面，入境處數據顯示大年初一和大年初二分別錄得35.8萬和39.5萬人次港人出境，按年多2.8萬和2.9萬，大除夕出境港人則較去年年三十（屬星期五）少約5600人。

年初三逾37萬港人出境 超去年

昨日截至晚上9時，各口岸共錄55.4萬人次出境，包括37.3萬人次港人，已超越去年大年初三全日港人出境人次；而入境增幅主要見於港人回流，暫錄28.4萬人次港人返港，多於前日全日26.7萬人次。

崔定邦稱雖然今年農曆新年出境旅遊團多於去年，惟升幅不及去年與前年比較，估計與農曆新年和聖誕假期相距時間短、報復式消費放緩有關。他稱農曆新年假期間，香港每日有約600至800團往內地，多於平時周末的約500團，受歡迎旅遊點包括大灣區內地城市、潮汕、雲南、貴州及武漢等。

相關字詞﹕文化體育及旅遊局 羅淑佩 旅遊 內地旅客 港人外遊 入境處 農曆新年

上 / 下一篇新聞