初二入境旅客稍超去年 羅淑佩：酒店稅影響不大

稱酒店爆滿 反映節慶吸客

入境處數據顯示，大年初二各口岸共錄48.3萬人次入境，其中21.6萬為旅客，較去年大年初二多8288人次，內地客佔86.7%、即18.7萬人次，按年多約3464人次。昨日大年初三截至晚上9時，暫錄20.5萬人次旅客入境，內地客佔17.8萬人次。

崔定邦：今年訪港旅行團增

羅淑佩昨稱大年初二內地入境旅客為187,138人次，「很好意頭」，海外旅客入境人數也相當不錯。她認為3%酒店稅對旅客影響不大，只要他們來港玩得開心，稅項是物有所值，又提到近日很多酒店入住率達100%。被問到稅率有否調整空間，她稱既然旅客適應，「由得佢繼續落去啦」。

旅遊促進會總幹事崔定邦昨在港台《千禧年代》表示，今年新春訪港旅行團增加，過夜和不過夜旅客各佔一半，相信與新冠疫後酒店房間增加有關，又稱年廿九至年初四酒店入住率接近百分百，初六才開始回落。

港人外遊方面，入境處數據顯示大年初一和大年初二分別錄得35.8萬和39.5萬人次港人出境，按年多2.8萬和2.9萬，大除夕出境港人則較去年年三十（屬星期五）少約5600人。

年初三逾37萬港人出境 超去年

昨日截至晚上9時，各口岸共錄55.4萬人次出境，包括37.3萬人次港人，已超越去年大年初三全日港人出境人次；而入境增幅主要見於港人回流，暫錄28.4萬人次港人返港，多於前日全日26.7萬人次。

崔定邦稱雖然今年農曆新年出境旅遊團多於去年，惟升幅不及去年與前年比較，估計與農曆新年和聖誕假期相距時間短、報復式消費放緩有關。他稱農曆新年假期間，香港每日有約600至800團往內地，多於平時周末的約500團，受歡迎旅遊點包括大灣區內地城市、潮汕、雲南、貴州及武漢等。