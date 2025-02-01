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賀歲馬吸近萬旅客新高 投注額19億增一成

【明報專訊】大年初三賀歲賽馬昨在沙田馬場開鑼，11場賽事錄近19.45億投注額，按年增一成，吸引近8.6萬人次入場，人次雖較去年微跌2%，但馬會稱入場旅客創歷來賽馬日新高，共錄9654人次，當中九成來自內地。為吸引旅客入場，馬會稱年滿18歲持有效來港旅遊證件或護照的旅客，昨享馬場公眾席免費入場。另外，有議員支持放寬馬會目前轉播非本地賽事的上限，以推廣「賽馬旅遊」。

入場人次微跌 旅客九成內地

賀歲馬首場賽事昨午12時半開跑，不少馬迷10時半已入場。馬場特設不少賀年特色打卡位吸引市民及旅客拍照，如公眾席廣場的「財來運起風水陣」、場內多處的風車裝飾等。入場人士亦獲發一支紀念風車筆。財政司長陳茂波、文體旅局長羅淑佩到場主持開鑼儀式，並為醒獅點睛。

遊客讚氣氛佳 衝線歡呼「外面少見」

跑道旁人頭湧湧，不少馬迷為下注馬匹打氣。馬迷翁先生表示，首場落注逾千元，冀入場「行大運」。海外旅客亦入場感受氣氛，首次觀賽的意大利遊客Giulia Marco自言不夠運，下注馬匹只得第四，輸了約300元。加拿大旅客Eli則稱，兩周前曾到跑馬地觀看賽馬，昨日體驗新年賽馬日，覺得氣氛更佳。經常來港看賽馬的廣州旅客陳先生將留港兩天，他說馬場新年氣氛熱鬧，明年也打算再到馬場過節，「每次馬匹衝線現場響起歡呼聲，在外面很少見到」。

目前賽馬博彩牌照規定，馬會在本地賽馬日最多可同步聯播25場非本地賽事（即同步聯播賽事），最多37個非本地賽馬日可同步聯播非本地賽事（即同步聯播日），且每個聯播日最多播放12場非本地賽事。馬會早前建議，分階段將同步聯播賽事及同步聯播日上限分別提升至55場及70日，增加博彩稅收，並推動本地賽馬運動國際化及「賽馬旅遊」。

議員撐放寬轉播海外賽吸客

本身是馬會會員的立法會議員盧偉國昨稱，海外賽馬賽事、尤其重要的國際一流賽事播出，不單對本地馬迷具吸引力，入馬場的遊客相信亦樂於欣賞轉播的海外重要賽事。香港育馬者聯盟主席吳嵩向有線新聞表示，曾有馬迷「要跟某一個系列」，惟現時或不播放賽事前的熱身賽，令馬迷因此索性不下注，如能「一個系列播放下去」，情况會較理想。

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