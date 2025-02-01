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【Emily】辯住宅供應量 引政府數據批網台亂噏 CY赤口開火 施永青：計法唔同

【明報專訊】噚日係大年初三「赤口」，按傳統不宜拜年，否則好易鬧交，前特首梁振英（CY）噚日就喺社交平台，點名向中原集團創辦人兼主席施永青「開拖」，批評施上周六（25日）喺網台節目話政府為安撫市民同證明自己「有做嘢」而將住宅單位供應誇大，說法係罔顧事實。

施算2024落成 梁計潛在供應

CY引述數據，話房屋局上周公布未來3至4年潛在單位供應有10.7萬個，當中單係現樓貨尾供應就有2.7萬個，多過施永青講嘅「最多萬五六」好多，話施永青錯得離譜。

Emily聽番節目，兩個人所講嘅「供應量」似乎定義唔同。施永青提到政府現時所講嘅10萬單位，只係「可售單位」，而唔係新建嘅可供應單位，「供應要建出來，才叫10萬個新供應」。施永青又批評，政府計算潛在單位供應時計埋幾年前嘅貨尾，結果「每年供應都變咗好多」，但過去幾年實際嘅新供應「每年都係萬三四，頂到盡萬五、萬六」。

現時政府計算潛在私宅單位供應包括現樓貨尾、未售出樓花同埋熟地上可動工興建嘅單位，CY話呢套統計方法已有10年歷史，質疑施永青過去無質疑，𠵱家因為供應量「唔啱聽」先提出，又話施永青作為大地產代理老闆，買賣賺唔少佣金，希望對方公開自認為正確嘅供應量同統計概念方法。

施永青回覆傳媒話，自己計算2024年內落成單位，初步估算約1.3萬個，而CY引述房屋局嘅數據係已落成但未售出嘅單位，認為自己同政府對住宅單位供應量嘅定義唔同。

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