美沙酮非合資格者再加價 16月第二次

美沙酮治療計劃下，染上海洛英或鴉片毒癮者毋須預約或轉介，只要持本港身分證，每次可付1元接受美沙酮治療獲發有效藥物代替毒品，未能出示身分證者則為非合資格者。政府本月17日刊憲於今日起提高非合資格者收費至每次40元。

累升近倍 衛生署稱充分考慮

本報向衛生署查詢加價原因、每次治療成本、就診人次、非合資格者佔比等，署方回應稱，收費修訂是根據既有檢討收費機制和指引釐定，已充分考慮審慎運用公帑及病人負擔能力，以達至美沙酮治療計劃目標，受收費修訂影響病人已獲提前通知有關安排。

署方續稱，過去10年非合資格者佔美沙酮診所日均出席人數比例不多於2%。該署數據顯示，美沙酮診所平均有效登記由2020年5300人次降至2024年3700人次；日均就診人數由2020年4100降至去年2700。

社協憂礙求診 社會成本更高

吳衛東認為，增加非合資格者收費予人觀感是政府財赤下向有毒癮者「開刀」，而即使加價亦無法收回成本，強調美沙酮計劃應鼓勵有毒癮者求診，且美沙酮無替代品，擔心加價阻礙無證毒癮者求診，反增社會風險，舉例若有吸毒者毒癮發作暈倒在公眾場合，「要出動警車同白車，又要用到公營醫療資源，何必（加價）呢？」