4月53的士司機被記分 業界：不算多 政府：過年嚴打

陳美寶接受商台專訪稱，至今共53名司機被記分，當中3人記3分、12人記5分 、38人記10分，暫無司機記滿15分罰停牌。根據記分制，拒載及濫收車資會扣10分，兜路扣5分。

業界料提升網約服務可改善

被記分的士司機首月4人，至今升至53人，而現時全港有1.8萬輛的士，日均載客量近100萬。被問到記分機制是否阻嚇作用不大，周國強個人認為，對比司機人數及客量，4個月累計53人被記分「唔算多」，惟業界亦「不想爭論多與少」，相信提升的士網約服務可改善。

周國強亦盼市民體諒司機需要交更，有時並非刻意拒載，「4點有客話要去大西北，但4點半要喺港島交更，咁死得啦！」

首隊的士車隊有望3月營運

政府早前批出5個的士車隊牌照，車隊最遲要在今年7月底前投入服務。陳美寶稱，首隊有望3月開始營運，車隊需要籌備訂車、司機制服、電子支付方式和預約服務等，運輸署會在車隊營運管理、網約平台及司機服務等多方面把關，期望的士車隊起示範作用。

另外，陳美寶本周初到訪國泰城與國泰管理層會面，其間視察機組人員培訓情况，與多名前線機組人員交流。她稱，局方會支持國泰拓展國際網絡，並加強內地尤其大灣區業務。