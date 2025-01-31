「少工開、怕被炒」 林村許願熱鬧中見憂慮

大埔林村新年期間舉辦「香港許願節」，場內設多個熟食及遊戲攤檔。許願樹下長期聚滿人群，樹冠至樹幹掛滿紅紙，不少人躍起一擲，「啊，第一下就中了」，亦有小孩騎在父親肩上掛起祝福語；站在樹下則隨時有「中頭獎」風險，「哎喲，不好意思」，然後相視而笑，氣氛熱鬧。

本港房地產及電影業近年均受疲弱市道影響，有來自這兩個行業的市民就祈求新年勝舊年。在外資企業從事房地產的張小姐稱，公司有見近年本港經濟環境轉差，「覺得外國市場大點」，屢聞公司可能撤出香港，作為員工多少擔心被裁及減人工，「不知何時會燒到自己」，盼新一年身體健康、經濟轉好。

從事電影後期製作的李小姐則希望新一年「升職加薪」，直言本地許多媒體製作公司近年相繼結業，加上愈來愈少電影開拍，其工作量亦隨之減少，盼政府多「派錢」及提供其他福利。

「有些爭拗在心 很多不說出來」

黃先生昨在許願紙寫下：祝家人身邊健康，子女學業進步，老婆「要乜有乜」；身旁女兒則稱希望新年學業進步，「全部科合格」，愈大愈漂亮。

吳先生則盼社會和諧，形容「有些爭拗在心中，很多不說出來」，長遠認為社會仍存希望，但要降低期望。

攤檔稱顧客趨手緊

至於現場攤檔，售賣泰式香蕉餅的檔主鍾女士稱，中午開檔約兩小時做了約1000元生意，但指生意額遜去年，估計減少三分之二，「同舊年比差幾遠，舊年好爆」，她歸因今年更多人北上消費，「後生嘅去晒旅行，老人家返晒鄉下」。鍾女士又稱，留意到近年顧客趨手緊，「45元一支飲品你都要諗嘅，以前無諗嘅，買就買，舊年啲人闊佬啲」。

售賣風車的溫先生則認為人流與往年相若，但銷售額較少，「多了人看，但少人買」。他稱昨早9時開店，截至下午1時半做了數千元生意，又指經濟環境差，「（顧客）現在會諗耐啲才買，無咁衝動消費」。