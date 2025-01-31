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連續8年為港求得中籤 劉業強「解籤」：盼勿加稅加費

【明報專訊】鄉議局主席劉業強昨於正月初二車公誕按慣例為香港求籤，求得第二十四籤中籤，屬連續8年為港求得中籤；其間他一度誤以為求得第二十籤，及後澄清（見另稿）。不同人對籤文各有解讀。劉認為籤文寓意要做正確的事，不可貪心，期望政府在《財政預算案》要考慮中產和基層，「唔好加稅加費」；解籤人陳天恩則指，第二十四籤雖屬中籤，但如同下籤，籤文預視香港經濟相當差，提醒政府不宜做無謂事，節流也不宜從市民福利着手。

劉業強今年求得的第二十四籤籤文為「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」籤文解曰「不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福」。劉業強認為，籤文寓意不可貪心，要腳踏實地做事，同時香港也需要貴人、需要國家支持。他提及政府將發布《財政預算案》，在環球經濟及高息環境下，期望政府量入為出的同時，要考慮中產和基層，仍要投放資源支持及推動經濟發展，但「唔可以做啲純粹係粉飾櫥窗嘅虛事啦，要做啲實際嘅嘢」。

連續8年為香港求得中籤，劉認為中籤亦是好籤，在不好的時期亦不可躺平，要努力工作。他又提到現時出現詐騙園區，相信籤文同時寓意要做好事、做好人，不要為利益做壞事及害人。

解籤人：提醒政府勿做無謂事

在車公廟擺檔的解籤人陳天恩則指，第二十四籤「等於支下籤，無甚分別」。他認為籤文預視香港經濟相當差，建議市民「自求多福」、花費前三思。他又指，籤文提醒政府不宜做無謂事，財赤下不宜再辦「爛尾」盛事或對市民無益的事，又認為政府節流不應從市民着手，例如兩元乘車優惠不應減，反而可考慮高官與公務員減薪一半。

鄉委會為沙田求得下籤

另外，沙田鄉事委員會主席莫錦貴則為沙田區求得第八十二籤下籤，籤文為「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」籤文解曰「出入謹慎，凡事小心」。沙田鄉事委員會亦曾於2019年為沙田求得該籤。莫錦貴認為，2019年及今年的籤文皆由車公給予，寓意市民要較小心，「希望看清楚條路才行」。

相關字詞﹕劉業強 解籤 財政預算案 鄉議局

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