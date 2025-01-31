連續8年為港求得中籤 劉業強「解籤」：盼勿加稅加費

劉業強今年求得的第二十四籤籤文為「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」籤文解曰「不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福」。劉業強認為，籤文寓意不可貪心，要腳踏實地做事，同時香港也需要貴人、需要國家支持。他提及政府將發布《財政預算案》，在環球經濟及高息環境下，期望政府量入為出的同時，要考慮中產和基層，仍要投放資源支持及推動經濟發展，但「唔可以做啲純粹係粉飾櫥窗嘅虛事啦，要做啲實際嘅嘢」。

連續8年為香港求得中籤，劉認為中籤亦是好籤，在不好的時期亦不可躺平，要努力工作。他又提到現時出現詐騙園區，相信籤文同時寓意要做好事、做好人，不要為利益做壞事及害人。

解籤人：提醒政府勿做無謂事

在車公廟擺檔的解籤人陳天恩則指，第二十四籤「等於支下籤，無甚分別」。他認為籤文預視香港經濟相當差，建議市民「自求多福」、花費前三思。他又指，籤文提醒政府不宜做無謂事，財赤下不宜再辦「爛尾」盛事或對市民無益的事，又認為政府節流不應從市民着手，例如兩元乘車優惠不應減，反而可考慮高官與公務員減薪一半。

鄉委會為沙田求得下籤

另外，沙田鄉事委員會主席莫錦貴則為沙田區求得第八十二籤下籤，籤文為「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」籤文解曰「出入謹慎，凡事小心」。沙田鄉事委員會亦曾於2019年為沙田求得該籤。莫錦貴認為，2019年及今年的籤文皆由車公給予，寓意市民要較小心，「希望看清楚條路才行」。