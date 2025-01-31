誤闖民居蛇增 嘉道理去年收2000條

過去警方接獲有蛇出沒的報告，會傳召蛇王到場捕捉，但捕獲的蛇如何處理則無規管，最終可能落入蛇舖。1999年起，嘉道理與漁護署、警務處合作開展野生蛇類救援計劃，此後被捕的蛇會被送往嘉道理的野生動物拯救中心，由專家評估決定去向，包括放生、人道毁滅、留在中心做「親善大使」等。以2023年中心接收1799條蛇為例，其中95%已放歸野外，餘下約5%主要因重傷而無法救治。

由於拯救中心接收蛇數有上升趨勢，園方2022年8月推出「本地原生蛇類快速野放計劃」。該計劃下，經由園方拯救團隊訓練及測試，獲得本地原生蛇類野放許可證，才可捉蛇。

緬甸蟒最多 部分返回原居地

園方統計最常接收的5種蛇，以緬甸蟒最多，其餘依次是青竹蛇、滑鼠蛇、紅脖游蛇及中華眼鏡蛇。全港有50多種蛇，緬甸蟒是唯一獲《野生動物保護條例》列為受保護的野生蛇類，園方在漁護署批准下於2011年1月開展緬甸蟒保育計劃，被捕緬甸蟒放歸前會被植入晶片，以研究牠們放歸後的行為。

數據顯示，計劃於2022年4月1日至2024年3月31日間記錄到42次蟒蛇被重新捕獲的個案，顯示當中一些蟒蛇會重返原本的活動範圍。其中一條在元朗被首次捕獲的蟒蛇，在大欖郊野公園放生，一年後再在元朗被捕獲，移動距離超過8.5公里，反映牠們有可能試圖返回原居地。