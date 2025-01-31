甘棄全職 年輕蛇王矢志護蛇 24小時候命 可自決野放助返棲地

明報記者 馬耀森

過去若蛇誤闖民居，通常由警方委託蛇王捕捉，再轉交嘉道理農場照料及放生。蛇王大多在蛇舖任職，直至1999年野生蛇類拯救計劃開展，所有被捉的蛇須送嘉道理做健康檢查，再按情况決定是否放生。不過，近年園方接收的蛇愈來愈多，園方、警方及漁護署2022年8月起合作推出「本地原生蛇類快速野放計劃」，獲發許可證的蛇王兼可捉蛇及野放。計劃推行至今兩年多，全港已有11名蛇王，當中大部分為新一代蛇類專家。

巧遇外籍蛇王 學藝受薦入行

41歲的魏伯彥（Toni）擁有十多年捉蛇經驗。他憶述，約20年前一名外籍人士經常到他任職的寵物店購物並分享蛇類知識，令他漸漸對蛇產生興趣，後來才知對方是外籍蛇王Dave Willott，並從對方身上學得一手捉蛇絕技。

Toni對蛇的認識來自書本及觀察，他指最近十多年爬蟲界興起herping，即是在野外尋找兩棲爬蟲類動物，觀察其型態習性，不主張捕捉及飼養。他憶述2013年Dave Willott需到外地一段時間，向警方推薦由他捉蛇，他自此亦成為蛇王，主要負責黃大仙及西貢區，每次捉蛇後都要向警方及嘉道理農場報告。

按習性選棲息地放生

與來自飲食界的蛇王不同，Toni捕蛇不為吃，而是為保育。他說，誤闖民居的蛇其實與人類一樣是受驚嚇，需適當技巧捕捉，免令牠們受傷，再按各種蛇的習性放歸到適合的棲息地，例如他會將體型較大的毒蛇運到大嶼山的深山放生，希望牠們盡量遠離民居。至於喜愛捕食老鼠的水律蛇，就會到米埔一帶放生。

出勤曾誤判 徒手捉毒蛇

由警方認可的蛇王，一直「過渡」到2022年8月開展的「本地原生蛇類快速野放計劃」，Toni亦獲發許可證，蛇王的專業地位得到肯定。不過Toni指出，專家也有誤判時，他有次奉召到大埔康樂園捉蛇，現場是花園，他見草叢外有蛇尾露出，由於該區老鼠多，無毒的水律蛇不時到該屋苑一帶覓食，遂判斷為水律蛇、風險不高。他當時除下其中一隻手套，直接將蛇拉出，卻發現是有毒的眼鏡王蛇，即時更換另一隻有防蛇咬手套的手處理。他指眼鏡王蛇與水律蛇的蛇身相似，而前者會捕食後者，因此水律蛇出沒的地方，亦可能見到眼鏡王蛇。

Toni認為，即使是蛇王亦不能對蛇掉以輕心，捕捉時要佩戴裝備，例如防蛇咬手套。他又指蟒蛇雖無毒，但蛇牙鋒利，被咬有可能被細菌感染，提醒市民不應招惹任何蛇類。

Toni現於獸醫診所兼職，稱蛇王需24小時被傳召，即使現時有11名蛇王，亦不能輕言推卻工作，由於想為蛇解困，只好放棄全職工作，成為護蛇的人。Toni又指，人們對蛇有誤解，認為蛇的出現對人有威脅，其實不少蛇闖入民居往往為了覓食；自言行山不時見到有蛇伏屍路邊甚至失去頭部，他很痛心，認為蛇有平衡生態的功能，市民應學習與蛇並存，「給自己和蛇一個機會」。