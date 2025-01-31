去年生意再跌 裕隆號：伙記不會減薪

裕隆號1965年創立，開年飯傳統已承襲50多年。吳偉鴻昨晨7時拜神，10時許與數人一起炮製八餸一湯，包括寓意「發財好市」的髮菜蠔豉、「撈筍」的燜筍蝦等。近中午12時，13人終於開飯，因部分員工外遊，開席者較去年17人少。吳偉鴻說，由於近年銷情較差，因此入貨較保守，貨品零售價則變動不大。被問到會否減薪，他強調「慳自己都唔可以慳啲伙記，寧願自己使少啲」，過往按通脹加薪，不過明年可能會減少加薪幅度或維持薪酬水平，倘明年生意轉好，會提供少許補貼，希望員工會「同甘共苦」。

稱一簽多行無大影響 東南亞客增

至於去年重推「一簽多行」有否幫助，吳認為措施對生意沒太大影響，市民北上消費主要涉及海味以外的食物，他們買海味一定到海味街、光顧老字號，反而去年較多東南亞顧客，估計因為當地較少海味。

吳又說，開年飯八餸一湯等菜式50年不變，而開年飯傳統由父輩傳承下來，不可不做，笑言「（開年飯）做到啲仔女話唔做，到佢哋話事，唔關我事」。

本地客多 酒家料生意增一成

另外，不少市民大年初二在外吃開年飯，有人準備花約9000元享用兩餐開年飯。有酒家負責人稱，主要客源為本地熟客，北上消費無礙生意。

上環酒家「糖心軒」大年初一至初三照常營業，服務費20%，昨午1時許幾乎座無虛席。糖心軒董事長鄺鴻昆向食客派利市，稱酒家主要客源為本地熟客，未受北上消費影響，並預期今年農曆新年生意較去年同期多一成至一成半。他說，酒家大約2023年起大年初一至初三照常營業，今年新年生意屬3年來最好，相信因新冠疫情後復常，加上開業多年累積口碑，故生意愈來愈好，惟受人工、材料等成本上漲影響，預料賺得不多。

食客陳先生一行10人昨午在酒家吃開年飯，估計消費約3000元，並提早一個月花逾6000元預訂灣仔餐廳自助晚餐，邊用膳邊觀賞煙花。被問農曆新年會否北上消費，陳說內地距離香港太遠，自己沒內地親戚，故留港消費。