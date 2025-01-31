明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

去年生意再跌 裕隆號：伙記不會減薪

【明報專訊】在西環開業一甲子的海味店裕隆號，昨按傳統於大年初二吃開年飯。曾言2023年生意是入行30多年來最差的裕隆號第二代傳人吳偉鴻表示，去年生意較前年少一成多，相信主因本港經濟疲弱，令消費力減弱，期望今年生意變好；又強調不會減薪，料最多來年維持薪金水平，盼員工「同甘共苦」。

裕隆號1965年創立，開年飯傳統已承襲50多年。吳偉鴻昨晨7時拜神，10時許與數人一起炮製八餸一湯，包括寓意「發財好市」的髮菜蠔豉、「撈筍」的燜筍蝦等。近中午12時，13人終於開飯，因部分員工外遊，開席者較去年17人少。吳偉鴻說，由於近年銷情較差，因此入貨較保守，貨品零售價則變動不大。被問到會否減薪，他強調「慳自己都唔可以慳啲伙記，寧願自己使少啲」，過往按通脹加薪，不過明年可能會減少加薪幅度或維持薪酬水平，倘明年生意轉好，會提供少許補貼，希望員工會「同甘共苦」。

稱一簽多行無大影響 東南亞客增

至於去年重推「一簽多行」有否幫助，吳認為措施對生意沒太大影響，市民北上消費主要涉及海味以外的食物，他們買海味一定到海味街、光顧老字號，反而去年較多東南亞顧客，估計因為當地較少海味。

吳又說，開年飯八餸一湯等菜式50年不變，而開年飯傳統由父輩傳承下來，不可不做，笑言「（開年飯）做到啲仔女話唔做，到佢哋話事，唔關我事」。

本地客多 酒家料生意增一成

另外，不少市民大年初二在外吃開年飯，有人準備花約9000元享用兩餐開年飯。有酒家負責人稱，主要客源為本地熟客，北上消費無礙生意。

上環酒家「糖心軒」大年初一至初三照常營業，服務費20%，昨午1時許幾乎座無虛席。糖心軒董事長鄺鴻昆向食客派利市，稱酒家主要客源為本地熟客，未受北上消費影響，並預期今年農曆新年生意較去年同期多一成至一成半。他說，酒家大約2023年起大年初一至初三照常營業，今年新年生意屬3年來最好，相信因新冠疫情後復常，加上開業多年累積口碑，故生意愈來愈好，惟受人工、材料等成本上漲影響，預料賺得不多。

食客陳先生一行10人昨午在酒家吃開年飯，估計消費約3000元，並提早一個月花逾6000元預訂灣仔餐廳自助晚餐，邊用膳邊觀賞煙花。被問農曆新年會否北上消費，陳說內地距離香港太遠，自己沒內地親戚，故留港消費。

相關字詞﹕開年飯 裕隆號

上 / 下一篇新聞