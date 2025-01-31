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廿年照顧40寄養童 給「臨時卻安慰的家」

【明報專訊】「個個小朋友都唔同。」67歲的麥太談起和寄養兒童相處的點滴，眼神盈滿笑意。20年前她辭去老人院護理員工作，成為緊急寄養家長「麥姨姨」，至今先後照顧近40個兒童，當中不少孩子情緒敏感或有特殊學習需要（SEN），麥太只當他們是子女，留意他們的喜怒哀樂，「煮佢哋鍾意食嘅餸，帶佢哋出去玩」，希望能提供「臨時卻安慰的家」，為他們創造更多快樂的童年回憶。

明報記者 楊晨

第一次「點𧨾都無用」 悟哭是釋放

麥太辭工後，有寄養家長建議她嘗試照顧小朋友，麥太自覺有耐性又覺得照顧孩子更開心，但當寄養家長比她想像的更具挑戰。9歲的思思（化名）是麥太照顧的第一個寄養兒童，最初思思不時情緒波動，試過「喊咗足足兩個鐘，點𧨾都無用」，麥太只能向社工求助，後來了解到寄養兒童因未能即時適應新環境，或有情緒，哭泣正是一種釋放，「由得佢喊，喊到自己收咗聲就冇事了」。

思思來到家中，麥太「當多咗個女」，會做思思愛吃的菜、帶她行山，思思亦逐漸信任麥太，會傾訴心事，談起父親再婚並與後母生了孩子，她覺得後母偏心，時常感到委屈。

思思偶爾發脾氣，麥太用心照顧。溫情潤物無聲，而思思記在心中，離開前留下感謝信。20年過去，信上鉛筆字迹仍然清晰，女孩用稚嫩口脗感謝麥太3個月的照顧，說自己到了兒童之家後會聽話，「不會隨便動一動就發脾氣」。如今回看此信，麥太感慨說：「雖然佢有時會激你，但佢又會令你好開心、好感動，會寫呢啲感謝你。」

麥太當寄養兒童是家庭一分子，「咁你先唔會覺得照顧好難」。她曾照顧12歲男孩健健（化名）；健健的爸爸另娶後母，父子關係不和，健健被他人形容「叛逆」，但麥太理解男孩，亦看到健健疼愛胞弟、學習勤奮，認為「叛逆」只是偏見。

勸生父尊重子 助SEN童「開口」

有次健健和同學燒烤，麥太問他需否陪同，「我同佢講『阿姨可以離遠啲，等你哋小朋友自己傾，到時畀錢我嚟畀，燒嗰時教你』」。那次燒烤拉近二人關係，健健和麥太更合照留念，他亦逐漸信任麥太。健健和爸爸常有爭拗，有次爸爸甚至在街上大聲訓斥他近半小時，麥太其後致電健健爸爸，希望他能尊重兒子，用更好的溝通方法。

麥太亦曾照顧SEN兒童。發育遲緩的4歲女童欣欣（化名）初到麥家時只能說單字。麥太一家氛圍熱鬧，和欣欣有說有笑，女孩逐漸能說出完整句子，而且很快變得「黐身」，甚至回家度假會情緒低落。她在麥家住了一個月時，麥先生意外跌傷需住院，但夫婦二人擔心欣欣難適應新環境，決定由子女照顧麥先生，麥太繼續照顧欣欣。

最大得着跟上時代 帶着祝福道別

20年來，麥太照顧近40個寄養兒童，她說最大得着是能跟上時代，從與孩子的相處中學到許多新事物，和孫輩亦無代溝。麥先生則笑言家中有小朋友，「兩公婆嗌交都少啲嘅」。寄養兒童與寄養家長終會告別，但麥太說不會不捨，因離開意味孩子將會到一個長期穩定的環境，「係好嘅新開始」，會帶着祝福說再見。

麥太希望能讓寄養兒童的童年多些快樂回憶，不止是創傷與難過，能在原生家庭困難時有個「安穩的家」。她會繼續當寄養家長，近年多照顧6歲以下孩子，直言照顧稍大的兒童會遇到功課輔導困難，希望更多年輕人登記做寄養家長，幫助更多有需要兒童。

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