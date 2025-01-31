困緬者過年音杳 家屬感反常

余德寶昨在社交網站表示，收到一宗新求助個案，涉事港人被困緬甸多月，委託他將最新資料轉交政府跟進。保安局回覆本報稱，該個案屬於當局一直跟進的餘下10名被困港人之一，專責小組一直與家屬保持緊密聯繫及溝通。

保安局：與泰保持溝通

最新求助的被困者遭非法禁錮在緬甸詐騙園區多個月，早前已經向警方報案及向政府求助。余德寶說，截至昨日共收到7宗港人被困東南亞的求助個案，連同新一宗個案，已將最新資料轉交政府跟進。他引述家屬稱，知道保安局專責小組仍有一名成員留守泰國最谷，期望當局全力營救被困港人。

對於未如以往在節日接觸到親人消息，余德寶說，家屬擔心被困者出現健康問題或遭遇突發狀况，憂慮與日俱增，促請政府明確回應營救計劃，消除家屬不安。

保安局回覆查詢稱，政府一直高度重視港人懷疑被誘騙到東南亞並遭禁錮從事非法工作，專責小組會繼續積極跟進每宗個案，與泰國當局保持溝通和交換情報，全力協助其餘10名身處東南亞港人盡快返回香港。