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流感季首3周88死 5季新高 8宗兒童重病6無打針 兩人兼染甲鏈

【明報專訊】本港正處於流感季節，衛生防護中心最新的數據顯示，本地流感活躍度持續上升，上周（1月19至25日）共錄得65宗成人嚴重個案，其中46人死亡，兩者均較前一周增加。數據亦顯示，今個流感季節首3周（1月5至25日）共錄得144宗成人嚴重及88宗成人死亡個案，均超越過去4次流感季節同期水平（見圖）。

成人重症上周65 本周首兩日14

衛生防護中心昨發表《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，流感陽性率於踏入流感季節後持續上升，上周為10.55%，較前一周的8.8%明顯增加，其中88%屬於甲型H1流感病毒。數據顯示，上周流感入院率為每一萬人口0.66宗，與前一周相同，其中未滿6歲和65歲或以上入院率分別為每一萬人1.72宗和1.8宗。

嚴重個案方面，過去一周錄得65宗成人嚴重個案，其中46人死亡；有45宗嚴重個案無接種本季流感疫苗；而本周日及周一（26及27日）已錄14宗嚴重成人個案，其中10人死亡。

至於兒童嚴重個案，今個流感季節暫錄8宗，其中兩人同時感染甲類鏈球菌；當中6人無打本季流感針。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華昨於港台《千禧年代》說，一般人有約8%至10%機率喉嚨帶有甲鏈，平常不會發病，但感染流感後抵抗力不足，細菌會乘虛而入；一旦甲鏈入血，有可能引致中毒性休克。

醫生籲兒童持續發燒抽筋即求醫

被問為何有兒童打針後仍出現嚴重感染，關日華稱，視乎病人本身有否隱疾、抵抗力差或併發感染，若同時感染流感與甲鏈、人類偏肺病毒或呼吸道合胞病毒等，縱已打針仍會病情嚴重。他呼籲家長留意兒童有否神志不清或抽筋等腦病變病徵，以及會否持續發燒、食慾不振、呼吸頻率加快等，建議盡早求醫和服用抗病毒藥。

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