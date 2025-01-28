工人遭工字鐵擊中墮斃 承建商停投標資格

工權會：情緒病妻「冇食冇瞓」

發展局表示，涉事承建商在認可公共工程承建商名冊內，局方一向十分重視名冊內承建商的安全表現，昨日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。承建商須做獨立安全審核，並按審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。勞工處正就這宗事故調查，會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格期限，甚至從名冊除名。

工權會總幹事蕭倩文稱，李氏夫婦非常恩愛，李曾向妻承諾「養她到80歲」，事件對李妻打擊很大，加上她有情緒病要長期覆診服藥，連日來「冇食嘢、冇瞓覺」，而寓所單位購入約兩年，原靠李每月約4萬元收入供樓，現只有兒子每月萬多元收入，要負擔近20年供款，供樓成為最大壓力。蕭說僱主與大判當日已向家屬發放慰問金，會繼續與對方了解事故原因及商討更多協助。