工人遭工字鐵擊中墮斃 承建商停投標資格

【明報專訊】60歲姓李工人上周五（24日）在火炭松頭下路一個地盤切割工字鐵時遭斷開部分擊中，從升降台墮下斃命。死者妻兒昨日由工業傷亡權益會人員陪同到大圍富山殮房辦理認屍手續，李妻傷心痛哭，需旁人攙扶離開。發展局已暫停涉事承建商的工務工程投標資格。
工權會：情緒病妻「冇食冇瞓」
發展局表示，涉事承建商在認可公共工程承建商名冊內，局方一向十分重視名冊內承建商的安全表現，昨日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。承建商須做獨立安全審核，並按審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。勞工處正就這宗事故調查，會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格期限，甚至從名冊除名。
工權會總幹事蕭倩文稱，李氏夫婦非常恩愛，李曾向妻承諾「養她到80歲」，事件對李妻打擊很大，加上她有情緒病要長期覆診服藥，連日來「冇食嘢、冇瞓覺」，而寓所單位購入約兩年，原靠李每月約4萬元收入供樓，現只有兒子每月萬多元收入，要負擔近20年供款，供樓成為最大壓力。蕭說僱主與大判當日已向家屬發放慰問金，會繼續與對方了解事故原因及商討更多協助。