晶片巨頭股價跌一成 Nvidia蒸發3.6萬億破紀錄

ASML午夜前跌7%

資金避險，美國國債價格向上，美國10年期國債孳息曾跌穿4.5厘，是今年以來低位。資金流入日圓、瑞郎避險，日圓兌每美元曾漲至153.7，是上月中以來高位；每百日圓兌港元重返5算。比特幣昨曾跌穿10萬美元關口，低見9.7萬美元水平。

DeepSeek以低成本開發，對OpenAI等斥巨資研發的AI模型構成威脅。富瑞（Jefferies）報告指出，投資者即時憂慮到DeepSeek或會破壞當前AI商業模式，後者依賴尖端晶片及強大算力，並需要大量能源。

富瑞：市場憂損AI商業模式

Meta上周五預計，今年AI相關資本支出將高達650億美元（約5070億港元），較去年增加逾六成。微軟亦計劃在2025財年，投資約800億美元（約6240億港元）於AI數據中心。OpenAI、軟銀集團與甲骨文更宣布成立合資企業Stargate，為美國建設AI基礎設施，總投資額達5000億美元（約3.9萬億港元）。

軟銀股價昨跌8.3%，甲骨文午夜前跌逾8%。人工智能數據中心的電力需求恐轉弱，電力股受挫。美國主要核電廠營運商Constellation Energy午夜前股價挫逾兩成。

設計先進AI晶片的Nvidia，以及高端晶片生產設備的ASML，原是最能受惠於AI投資激增的企業。DeepSeek的成本突破，令這兩隻股票面臨重大沽壓。截至上周五收市，Nvidia的預測市盈率為36倍，而ASML為30倍。

亞洲的算力硬件供應商股價同樣受挫。A股寒武紀昨跌6.7%，中芯國際則挫7.6%；日本半導體測試設備商Advantest挫8.6%。台灣及韓國股市昨日休市。

百度阿里巴巴港股向好

與此同時，DeepSeek的可負擔AI模型有助降低中國企業的AI開發成本。百度及阿里巴巴昨在港股價向上。A股DeepSeek概念股集體爆升，每日互動、卓創資訊升停板。